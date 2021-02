Middelbare scholieren mogen weer: ‘Ik kijk ernaar uit, vooral kipburgers in de kantine’

Beeld ANP

Mondkapjes en 1,5 meter afstand houden: helemaal normaal zal het het nog niet zijn, maar de middelbare scholen mogen vanaf volgende week in ieder geval wel weer open.

Dat werd tijd, vinden docenten, directeuren en ouders, die al weken oproepen tot heropening. Schoolleiders van Amsterdamse middelbare scholen schreven daarover een brandbrief aan Onderwijsminister Arie Slob. Middelbare kunstvakschool IVKO besloot de deuren in de week na de krokusvakantie zelfs hoe dan ook te openen, omdat ‘alle kinderen inmiddels kwetsbaar zijn geworden’. Nu is het zover. Wat vinden Amsterdamse scholieren van de heropening?

Zion Rotgans (12), zit in de brugklas vmbo-t tweetalig onderwijs van het Ir. Lely Lyceum

Zion Rotgans. Beeld Privéfoto

“Ik vind het hartstikke leuk dat de scholen weer open gaan, want het thuisonderwijs is best pittig. De middelbare school is moeilijker dan de basisschool en online zijn de lessen korter en krijg je minder uitleg. Je moet de hele tijd achter een scherm zitten, dat is niet echt goed voor mijn ogen.

Ik kijk er vooral naar uit weer contact te hebben met de leraren en met mijn vrienden. Als we weer mondkapjes dragen op school ben ik niet bang voor corona. En het is goed als er wat strengere maatregelen komen, zodat het rustiger is in de gangen tussen de lessen door.

Thuisonderwijs had ook fijne dingen. Je hoeft niet naar school te fietsen en als je klaar bent, hoef je alleen maar je laptop uit te schakelen en je boeken weg te doen. Maar ik kijk heel erg uit naar school. En naar het eten in de kantine, vooral de kipburgers.”

Jade Bouchakour (15), zit in 3 havo van het IVKO

Jade Bouchakour. Beeld Privéfoto

“Ik ben heel blij, want ik was helemaal klaar met thuis zitten. Het thuisonderwijs vond ik heel erg heftig. In de eerste lockdown in maart ging het nog wel prima, maar het is gewoon best wel druk thuis. Ik heb drie jongere broertjes en zusjes die soms ruzie maken, mijn moeder is ook thuis aan het werk.

We lopen veel achterstanden op, dat merk ik ook bij mezelf. Ik doe heel weinig en ben niet gemotiveerd, omdat ik de hele dag voor een scherm zit. En het is niet goed voor mijn sociale ontwikkeling: ik zie wel een paar vaste vriendinnen, maar lang niet iedereen.”

Het openen van de scholen kan gewoon veilig. Er zijn allerlei regels en we gaan werken met halve klassen. Ik ben niet bang voor corona. Mijn gezin is best wel ondernemend, in het weekend gaan we wandelen of naar het strand. Maar als je dat niet hebt, zit je écht elke dag thuis.”

Wybe Visser (15), zit in 4 gymnasium van het Spinoza Lyceum

Wybe Visser. Beeld Privéfoto

“Ik ben gewend geraakt aan weinig doen, dus het is een overgang om weer naar school te moeten gaan. Maar het is beter, want thuisonderwijs werkt niet voor mij. Je vang toch minder op, als een podcast die je luistert terwijl je ondertussen andere dingen doet.

Het onderwijs moet wel goed worden georganiseerd. Ik ben bang dat het chaotisch wordt als de klassen worden opgedeeld. Wat ik fijn vind aan fysieke school is het duidelijke ritme, elke dag opnieuw op dezelfde tijd. Dat werkt niet als ik maar één dag per week naar school mag.

Ik ben er hoe dan ook blij mee, het heeft zo lang geduurd. Voor de lockdown moest ik een maand in quarantaine, omdat er een uitbraak was geweest op school. Nu de scholen open gaan, loop ik het risico weer in quarantaine te moeten. Maar ik zit nu ook de hele tijd binnen, dus dat heb ik ervoor over.”