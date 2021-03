Michelinsterren uitgelekt, drie nieuwe voor Amsterdam: ‘Kippenvel’

Wils, dat een eerste Michelinster krijgt, opende de deuren in oktober 2019 en moest na een paar maanden alweer dicht. Beeld Eva Plevier

In Amsterdam gaat Restaurant 212 van chefs Richard van Oostenbrugge en Thomas Groot van één naar twee sterren. Daalder krijgt één nieuwe ster. Ook restaurant Wils krijgt een eerste Michelinster.

Joris Bijdendijk, chef bij Wils en columnist bij het Parool, heeft ‘kippenvel’. “We zijn door het dolle, dit is een prachtige opsteker in deze pittige tijd.” Wils opende de deuren in oktober 2019 en moest na een paar maanden alweer dicht. Bijdendijk is ook chef bij restaurant Rijks, dat zijn Michelinster mag behouden. “Het is echt fantastisch nieuws. We zijn ook heel blij voor de anderen.”

Claire van der Hall, hoofd marketing van Daalder, is ‘overweldigd’ door het nieuws. “Het is nog voorbarig dus we wachten de uitreiking maandag af, maar wat zijn we blij. We hoopten het natuurlijk wel. We hebben een lange reis naar dit moment afgelegd.” Chef Dennis Huwaë kookt sinds 2015 voor Daalder.

Zware nacht

Richard van Oostenbrugge die samen met Thomas Groot Restaurant 212 runt, kan zijn geluk niet op met ster nummer twee. “We hadden een zware nacht want ons kleintje krijgt vier nieuwe tanden, dus toen mijn compagnon belde drukte ik hem eerst weg. Maar toen zag ik dat we twee sterren hadden, stond ik heel stil - want iedereen sliep eindelijk - te springen in de slaapkamer.”

Van Oostenbrugge hoopte al een tijdje op een tweede ster. “We geven onwijs veel gas met ons hele team, dus als je hem dan krijgt is dat heel gaaf.” De erkenning voelt extra goed in deze zware coronatijd. “Als we weer open mogen, komen we met ons allermooiste menu ooit en maken we er voor iedereen een feestje van.”

Onderscheiding

De Michelinsterren gelden internationaal als de belangrijkste onderscheiding in de luxerestaurantsector. Op maandag 29 maart zou Michelin de restaurants bekend maken die één, twee of drie Michelinsterren krijgen of behouden.

Zaterdagochtend verscheen het nieuws onbedoeld al in de nieuwe app van Michelin. Dat heeft een woordvoerder van Michelin bevestigd. De restaurants die sterren verliezen, zijn nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of er nog meer restaurants een ster krijgen.

De inspecteurs van Michelin begonnen al in november 2019 met hun bezoeken en moesten het werk van maart tot juni 2020 stilleggen vanwege de coronapandemie. Afgelopen zomer werden de bezoeken weer hervat, tot half oktober. De selectie werd eind vorig jaar al gemaakt. De coronamaatregelen hadden volgens Michelin geen invloed op de beoordeling.

Vorig jaar kregen acht restaurants een eerste Michelinster. Er kwamen toen geen tweede of derde sterren bij. Nederland telde in 2020 111 sterrenrestaurants.