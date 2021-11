Metroverkeer wordt weer opgestart na storing

Beeld Hollandse Hoogte

Volgens het GVB moeten reizigers nog rekening houden met vertraging. Geen enkele lijn – 50, 51, 52, 53 of 54 – reed zaterdag aan het begin van de avond. Reizigers werden via de website en app van het GVB geadviseerd om gebruik te maken van pendelbussen of – waar mogelijk – bus, tram en trein.

De invoering van het nieuwe verkeersleidingsysteem CBTC heeft het afgelopen jaar al meermaals geleid tot (fikse) storingen; deze donderdag reed rond 14.00 uur enkel de Noord/Zuidlijn nog, eind september reden er een uur lang juist geen metro’s op de Noord/Zuidlijn en in april en mei lag het gehele metronetwerk meerdere uren plat.

Het GVB zag zich na de storingen in september zelfs genoodzaakt tijdelijk terug te vallen op het oude beveiligingssysteem. Eind oktober werd het rijden met het nieuwe systeem CBTC hervat. GVB-manager Frans Cramer zei toen al dat dat (wederom) niet volledig vlekkeloos zou gaan verlopen.

Cramer: “De verwachting is dat reizigers nog wel eens langer zullen moeten wachten door een probleem met het systeem, maar minder lang dan afgelopen periode.” Ook nu kan er – mocht dat nodig zijn – worden teruggevallen op het oude beveiligingssysteem.