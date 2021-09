Metroverkeer lag opnieuw plat door storing nieuw systeem, wordt weer hervat

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Rond half twee meldde de GVB dat de metro’s weer geleidelijk volgens de dienstregeling reden. Hoe lang de storing nog duurt is onduidelijk. Ondertussen was er voor passagiers vervangend vervoer geregeld in de vorm van pendelbussen.

“Specialisten werken met man en macht om het probleem op te lossen,” zegt een woordvoerder. “De Noord-Zuidlijn rijdt wel alweer, omdat het nieuwe systeem hier al in gebruik genomen is. Bij de overige lijnen wordt dit gefaseerd ingevoerd en breiden we elke keer een stapje uit.”

Het is niet de eerste keer dat Amsterdammers geen gebruik kunnen maken van de metro vanwege gedoe met het nieuwe verkeersleidingsysteem CBTC. In april en mei lag het verkeer ook zeker drie keer stil door storingen. De GVB sprak eerder over ‘kinderziektes’ van het systeem. Het nieuwe systeem wordt sinds februari gefaseerd in gebruik genomen.