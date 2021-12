Metroverkeer Amsterdam opgestart na wéér een systeemstoring

Het Amsterdamse metronetwerk kampt de laatste tijd met veel storingen. Beeld Hollandse Hoogte / Kim van Dam

Vanaf 09.00 uur lagen alle metrolijnen – 50, 51, 52, 53 en 54 – plat. De dienstregeling is inmiddels voor alle lijnen weer opgestart. Volgens het GVB moet nog steeds rekening worden gehouden met vertraging.

Reizigers moesten tijdelijk omreizen per trein, (pendel)bus of tram. Een woordvoerder van het GVB laat weten dat de metro’s vanwege de storing terug zijn gereden naar de stations en dat het systeem opnieuw is opgestart.

Problemen

De invoering van een nieuw verkeersleidingssysteem heeft het afgelopen jaar al meermaals geleid tot (vaak fikse) storingen. Op 20 november lag het metroverkeer een deel van de avond plat; eind september reden een uur lang geen metro’s op de Noord/Zuidlijn, en in april en mei vielen alle lijnen meerdere uren uit.

In november schreef wethouder Egbert de Vries in een brief aan de gemeenteraad dat het mogelijk nog jaren kan duren voordat de problemen met het metrobeveiligingssysteem zijn opgelost. Het Franse Alstom, de producent van het systeem, heeft vanwege de vele incidenten inmiddels een groot team in Amsterdam aanwezig om in te grijpen bij systeemstoringen.