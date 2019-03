Metrostation nu doelwit van plofkraak: 'Te gek voor woorden'

"Het halve station is in puin," zegt een medewerker van het GVB. Hij is druk bezig om reizigers te vertellen wat er op metrostation Ganzenhoef is gebeurd. "Ze wilden de geldautomaat kraken. Dat is ze in elk geval niet gelukt."



Vannacht rond half vier was er een harde knal. "Ik dacht dat ik uit mijn bed viel," aldus buurtbewoner Michiel van Kempen (61). Direct belde hij de politie. "Ik zag twee gasten op een brommertje er als gekken vandoor gaan."



De politie bevestigt dat er 'vermoedelijk' twee daders zijn.