Metrospoor station Amsterdam Zuid verzakt bij werkzaamheden Zuidasdok

De Zuidas met de ringweg A10 en de sporen van trein en metro. Beeld ANP

Volgens GVB is het ‘niet verantwoord’ om het verzakte spoor te gebruiken, waardoor lijn 51 – tussen Amsterdam Centraal en de Isolatorweg – sowieso tot en met woensdag 15 februari niet rijdt. Voor lijn 50 worden extra lange metro’s ingezet zodat daar meer reizigers mee vervoerd kunnen worden.

Experts kunnen nog niet goed zeggen wat de oorzaak van de verzakking is. In de nacht van dinsdag op woensdag wordt daarom extra onderzoek gedaan. ‘We verwachten dat de omgeving hier geen geluidhinder van ondervindt,’ meldt Amsterdam Zuidas, dat de buurt op de hoogte houdt van de werkzaamheden. Na het onderzoek wordt pas duidelijk hoeveel tijd het herstel in beslag zal nemen.

Bij het project Zuidasdok wordt de A10 Zuid verbreed en ondertunneld en wordt station Amsterdam Zuid compleet vernieuwd. Onder het verzakte spoor ligt een deel van het toekomstige dak van de Brittenpassage: de nieuwe tweede reizigerstunnel van het station.

