Metrorijles kan nu ook virtueel: GVB neemt drie simulatoren in gebruik

Een metrobestuurder in een van de drie nieuwe simulatoren. Beeld Jakob van Vliet

Het is kennelijk een veelgemaakte grap onder GVB’ers: wat doet een bestuurder van de metro? Die kijkt tv. Trein-tv. Want bij treinen die rijden over de iets meer dan 42 kilometer Amsterdams metrospoor, gaat er veel automatisch. De handelingen kunnen, voor wie daar behoefte aan heeft, worden beperkt tot het sluiten en openen van de deuren en het indrukken van de knop ‘oprijden’. De bestuurders kijken hoofdzakelijk naar schermen.

En toch: de verantwoordelijkheid die op de schouders van de metrobestuurders ligt is zwaar, zegt Vincent Pfeil, manager opleidingen metro bij het GVB. “Ter vergelijking: in het grootste passagiersvliegtuig ter wereld passen 852 mensen. In een volle metro van het type M5 is het maximum 960. En als we Tokyootje spelen krijg je er misschien wel 1200 mensen in. De bestuurder heeft de verantwoordelijkheid voor al die reizigers.”

Beter oefenen

En dus duurt een opleiding tot metrobestuurder zes weken. Nu gebeurt dat nog op de klassieke manier, door in metro’s zelf te oefenen. Maar vanwege de dienstregeling is daar weinig tijd voor, zegt Pfeil. “En bepaalde situaties zijn ook lastig en tijdrovend om op het netwerk te oefenen. Je kunt maar één keer langs een bepaald punt op een traject rijden en dan moet je helemaal terug om het opnieuw te oefenen. Bijvoorbeeld linkerspoor rijden: dat kun je alleen op de Gaasperplastak oefenen, omdat de rest van het netwerk te vol is tijdens de dienstregeling.”

Maar met ingang van maandag kan er ook op de eerste verdieping van het opleidingscentrum metro van het GVB in Duivendrecht worden geoefend: op de simulator. Drie nagemaakte cabines staan er klaar, alle uiteenlopende types metro van het GVB kunnen hier worden gesimuleerd. Vanuit een soort adelaarsnest aan de zijkant van de ruimte heeft een opleider overzicht over de verrichtingen in de cabines.

Beentjes over de rand

In cabine 2 zit Matthijs Speelman, die voor de gelegenheid laat zien hoe het werkt. Voor zijn neus hangt een enorm scherm waarop het uitzicht vanuit een echte metro is te zien. Als hij station Weesperplein nadert, kijkt hij – Speelman is gepokt en gemazeld, hij zit al acht jaar op de metro – geconcentreerd naar de reizigers op het perron. Zoals zijn collega Rob Irik even later zegt: “Altijd opletten of er niet een onverlaat met zijn beentjes over de rand bungelt.”

Het werk wordt dankzij de simulatoren een heel stuk efficiënter: binnen de vier weken dat de kandidaten in de opleidingsklas zitten, zal er veel minder gereden worden met lege metro’s. Een besparing van 50.000 opleidingskilometers op jaarbasis. Daarnaast rijden de kandidaten, onder begeleiding, twee weken in de praktijk met reizigers, om ervaring langs de metrobaan op te doen.

Kostenbesparend

Volgens Pfeil kan ook de vertrekprocedure, een essentieel onderdeel van het werk, onder diverse omstandigheden worden getraind. “En veiligheidskritische zaken: die kan of mag je op een echte metro gedurende de dienstregeling niet trainen. In de simulator kunnen we dat eindeloos oefenen, want met één druk op de knop ben je weer terug in de situatie die je wilde oefenen. En tot slot is het kostenbesparend, want de metro’s kunnen ingezet worden in de dienstregeling.”

Het gevaar zit ’m voor de metrobestuurder in de routinematige handelingen: je moet het kunnen opbrengen om gedurende lange tijd in je eentje geconcentreerd te blijven, terwijl je vooral alert bent op dingen die zouden kunnen gebeuren. Telefoongebruik tijdens de rit is dan ook ten strengste verboden. Wie betrapt wordt kan zelfs ontslagen worden.

Plotse wolkbreuk

Met de simulator gaat het allemaal goed: de trainingsleider kan vanaf zijn controlepost de bestuurder met allerlei onverwachte omstandigheden confronteren. Dat er op een mooie dag ineens een wolkbreuk losbarst, bijvoorbeeld. Of dat de bestuurder een signaal krijgt dat de luchtdruk in de metro plotseling daalt.

Hoewel er het afgelopen jaar veel te doen is geweest over het veiligheidssysteem van de metro en er om de haverklap storingen waren waarvan reizigers hinder ondervonden, functioneert het virtuele netwerk probleemloos.