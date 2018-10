Metropoolregio wil steun Den Haag bij woningmarkt

Die samenwerking met Den Haag is nodig, want het kabinet wil de komende jaren gemiddeld 75.000 woningen per jaar in de regio laten bouwen.



Enerzijds liggen alle plannen klaar en is de bouwproductie al jaren hoog, anderzijds kampt de regio met een enorm tekort aan woonruimte en is de woningmarkt nergens zo overspannen. Dat baart de MRA zorgen.



Maatregelen

Om te beginnen vraagt de MRA het ministerie van Binnenlandse Zaken om meer mogelijkheden voor gemeenten om woningen betaalbaar te houden. 'Zo zijn wij ook beter in staat een middensegment van betekenis te creëren en de benodigde bouwambities waar te maken.'



Ook roept de MRA Den Haag op om de investeringsmogelijkheden voor woningcorporaties te verruimen. De corporaties kunnen op dit moment onvoldoende investeren in verduurzaming en nieuwbouw. Daarnaast mogen er in de stad slechts bij hoge uitzondering sociale huurwoningen worden verkocht.



Tot slot wil de MRA niet alleen aandacht besteden aan woningbouw, ook aan de bereikbaarheid van de regio. 'Er zijn meer fietspaden, autowegen en openbaar vervoersverbindingen nodig.'



