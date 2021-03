Metropoolregio Amsterdam wordt gereorganiseerd

Beeld ANP

De commissarissen van de Koning in Noord-Holland en Flevoland, en tientallen burgemeesters en wethouders uit Amsterdam en omliggende gemeenten, vinden dat de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een impuls nodig heeft.

Zij willen de MRA – nu vooral een overlegorgaan met een kleine staf – meer te doen geven, maar bezweren tegelijk dat het geen nieuwe bestuurlijke schijf wordt tussen gemeente en provincie. “Dit is en blijft een informele bestuurslaag die geen mandaat heeft,” zegt burgemeester Halsema. “Het moet niet om de macht gaan, maar om een gezamenlijk doel.”

Klachten



In de Metropoolregio Amsterdam werken nu 31 gemeenten en twee provincies samen. Dit voorkomt dat zij elkaar in de weg zitten op onderwerpen die gemeentegrenzen overschrijden.

Maar regionale bestuurders vinden al langer dat de huidige samenwerkingsvorm te weinig oplevert. “Er wordt ook geklaagd over bestuurlijke drukte, papierstromen en overleggen die nergens toe leiden,” schrijft een groep bestuurders die de vernieuwing van de organisatie ter hand neemt. Burgemeester Halsema wordt voorzitter van een dagelijks bestuur, strateeg Ben Verwaayen, oud-topman van Alcatel, heeft advies gegeven bij de nieuwe inrichting van de organisatie.

“Dit soort verbanden lijken soms hoog over,” zegt Halsema. “Maar onze welvaart wordt niet in één gemeente gemaakt, maar in deze regio. Als we internationaal willen meedoen, moeten we ons onderscheiden en gezamenlijk aan die welvaart werken.”

Dagelijks bestuur



Kern van het voorstel is dat er een dagelijks bestuur moet komen onder voorzitterschap van Halsema, met een groter ambtelijk apparaat, en meer terugkoppeling naar de gemeenteraden en Provinciale Staten. Dat is nodig om de besluiten van de MRA democratisch te toetsen, aangezien de MRA geen eigen volksvertegenwoordigend orgaan kent.

Amsterdam en de omliggende gemeenten werken al intensief samen op het gebied van veiligheid (Veiligheidsregio), openbaar vervoer (Vervoersregio) en de sociale huursector. Halsema ziet meer ruimte voor regionaal woningbouwbeleid.

“De opgave is enorm en gaat over gemeentegrenzen heen,” zegt Halsema. “We moeten nadenken waar je economische ontwikkeling concentreert, waar de woningbouw plaatsvindt en hoe we het landschap bewaken, dat kwaliteit van leven geeft." Wel belooft de nieuwe MRA om geen ‘Rupsje Nooitgenoeg’ te worden dat alle regionale kwesties naar zich toe zal trekken.

Het merk Amsterdam

De MRA moet de driehoek Beemster, Zandvoort en Lelystad – en alles daartussenin – meer slagkracht geven als belangenorganisatie richting de landelijke en Europese machtscentra. “We willen één herkenbaar en zichtbaar merk zijn in politiek Den Haag en in Brussel,” zegt burgemeester Franc Weerwind van Almere. “Amsterdam is een brand, een merk, en nu slaan we samen de brug naar de toekomst.”

Halsema belooft dat Amsterdam misschien de naamgever blijft van het verband, maar meer wil betekenen voor omliggende gemeenten. “Hiermee verklaren we Amsterdam tot onderdeel van een geheel. We zijn bereid om af en toe pas op de plaats te maken ten faveure van andere regio’s.”

In de jaren negentig speelde het eerste paarse kabinet met de gedachte om diverse regio’s in Nederland uit de provincies te halen en om te vormen tot stadsprovincies. Die konden op deze manier beter concurreren met grote metropolen zoals Parijs en Londen, was de gedachte. Een royale meerderheid van de Amsterdammers wees dit plan in 1995 in een referendum af, het plan werd uiteindelijk niet doorgezet.