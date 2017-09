Metro 53 blijft rijden tussen Gaasperplas en Centraal Station

GVB en Vervoerregio nemen het metronetwerk onder de loep vanwege het loskoppelen van de huidige Amstelveenlijn in 2019. Ook stopt metro 51 dan met rijden vanwege de bouwwerkzaamheden van de Zuidasdok.



Het plan lag daarbij op tafel om metro 53 tussen CS en Gaasperplas in te korten. De lijn zou per 2019 een pendelmetro moeten worden tussen de stations Gaasperplas en Van der Madeweg. Dat betekent dat de reizigers die in Zuidoost op de metro stappen vanaf dat moment een overstap zouden moeten maken om in de binnenstad te komen.



Een slecht idee, meenden bewoners, ondernemers en bestuurders uit Zuidoost en Diemen. "Dit is onze levensader, we kunnen niet zonder die metro," zei een van de bewoners tijdens een bijeenkomst in het planetarium in Zuidoost. In totaal tekenden ruim 6000 mensen een petitie tegen de plannen.



En met succes. Vervoerregio heeft zich vrijdag uitgesproken voor een andere variant, waarbij de rechtstreekse verbinding naar het centrum voor reizigers uit Zuidoost en Diemen gewoon behouden blijft. Ook op de rest van het metronet verandert er weinig; er komt zelfs een extra verbinding tussen Isolatorweg en station Zuid.



