MeToo-actieweek bij UvA, studenten eisen vertrek decaan

Beeld Eva Plevier

Een docent van de opleiding Franse taal en cultuur was in december op non-actief gezet na signalen van grensoverschrijdend gedrag. De decaan van de faculteit Geesteswetenschappen waar de opleiding onder valt, deed volgens de actievoerders vervolgens te weinig. “De klachtencommissie en het college van bestuur waren na tientallen meldingen glashelder: doe onderzoek naar de docent en spreek hem aan op zijn wangedrag,” zegt ASVA-voorzitter Maarten van Dorp namens nog drie organisaties van de UvA. “Weerman heeft die verantwoordelijkheid niet genomen en is daarom niet meer welkom op zijn faculteit.”

Onafhankelijk

Het is het derde #MeToo-schandaal in anderhalf jaar tijd, schrijven de actievoerders. Daarom zijn zij maandag de actieweek gestart met het versturen van een brief aan de raad van toezicht van de universiteit. Daarin roepen zij op Weerman te laten opstappen en het systeem van sociale veiligheid volledig onafhankelijk te maken.

Dinsdag zal, als ludieke actie, het kantoor van Weerman te huur worden gezet en er zal een petitie over de decaan worden gedeeld. De hele week zullen studenten voor het Maagdenhuis demonstreren. Zwijgend en in Handmaid’s Tale-outfit staan zij symbool voor ‘de pijn en wanhoop veroorzaakt door seksuele intimidatie’. Deze outfit, een rode jurk en witte kap, is vaker door vrouwelijke #MeToo-activisten in verschillende landen in demonstraties ingezet, leggen de actievoerders uit. Ook zullen artikelen over het onderwerp worden gepubliceerd in de digitale krant van de UvA.