Metis Montessori Lyceum herdenkt Holocaust met gerenoveerd monument: ‘Ontroerend en bijzonder om dit te doen’

Op het Metis Montessori Lyceum in Oost is woensdagmiddag een gerenoveerd Holocaustmonument onthuld. Leerlingen en docenten herdachten Joodse kinderen die in hetzelfde gebouw naar school gingen – tot ze er niet meer welkom waren.

Joodse kinderen waren vanaf 1 september 1941 niet meer welkom op openbare scholen. Ook 43 leerlingen van de Derde Vijf, een school die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het gebouw aan de Mauritskade huisde waar nu het Metis Montessori Lyceum zit, moesten van school. 7 van hen kwamen terug, 36 werden vermoord in concentratiekampen.

Kunstenaar Willem Henri Lucas maakte in 1995, op verzoek van een oud-klasgenoot van de Derde Vijf, een monument: 43 kinderen. Het bestaat uit 43 roestvrijstalen platen, met elk een paar kindervoeten. “Toen ik de eerste keer op dit schoolplein stond, hoorde ik meteen het geluid van rennende kindervoeten. Ik hoorde hun kinderstemmen,” zegt Lucas.

Op de platen van de kinderen die niet meer terugkwamen staan blauwe vlakken, met grijze ‘gaten’ erin. “Die leiden hen regelrecht naar de hemel,” zegt Lucas. Op de platen van de kinderen die overleefden, staan grijze vlakken met blauwe ‘landingsstippen’. Met de tijd waren de blauwe elementen vervaagd geraakt, dus werd het werk onlangs gerestaureerd.

Gedicht voor Abraham (19)

Zo'n tachtig jaar later lopen er geen oorlogsvoeten, maar sneakers van Nike, Adidas en Puma over het schoolplein. Voordat het gerenoveerde monument wordt onthuld, lezen leerlingen de namen, leeftijden, sterfplaatsen en -dagen van de Joodse kinderen voor.

Sara (16) en Sophia (15) uit 4 vwo lezen de namen van Hijman en Benedictus voor, die op hun 17de en 18de stierven. “Het is ontroerend en bijzonder om dit te doen. Ik kan me niet voorstellen dat ik van school moet vanwege welke reden dan ook,” zegt Sara.

Anatoli (17) uit 5 vwo draagt een gedicht voor, voor Abraham, die op zijn 19de in Sobibor werd vermoord. “Staarde je ook naar deze muur? Of bestond die nog niet? Op deze muur staat nu een monument. Een monument om aan jou te blijven denken. Aan jou en zoveel anderen.”

Zwartste dag

Schoolarchivaris Leo Boon vertelt over 1 september 1941, de dag waarop Joodse leerlingen niet meer welkom waren in het openbaar onderwijs. “Het is de zwartste dag in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs, want schooldirecteuren werkten, weliswaar gedwongen door de Duitse bezetter, mee aan een ongekend racistische en discriminerende maatregel.”

Onderwijswethouder Marjolein Moorman is eveneens aanwezig. Ze vertelt dat ze een plaquette met ‘Nooit meer 1 september 1941’ in haar kantoor zal ophangen. “Het is bijzonder dat het Metis hernieuwd aandacht geeft aan deze afschuwelijke geschiedenis. We moeten helaas voortdurend blijven waken dat het niet opnieuw gebeurt.” Ze noemt de extreemrechtse projecties op het Anne Frank Huis en de enquête waarin bijna een kwart van de jongeren dacht dat de Holocaust een mythe is.

Leerling Sara vindt het belangrijk dat scholieren blijven leren over de Holocaust. “In zo’n verdeelde wereld moeten de feiten duidelijk zijn. Meestal herhaalt de geschiedenis zich, dus het is belangrijk om kinderen te leren wat er is gebeurd, zodat het nooit meer kan gebeuren.”

“Ik wist niet eens dat er kinderen waren die niet wisten wat de Holocaust is,” zegt Anatoli. “Toen ik dat hoorde, realiseerde ik me dat het nog eens zou kunnen gebeuren. Ik denk niet in mijn generatie, maar over honderd jaar misschien. Dus ik vind het belangrijk om er op school over te blijven leren.”

