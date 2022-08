‘Methode Bellingcat’ helpt de recherche de criminaliteit in het Westelijk Havengebied in kaart te brengen

Het Westelijk Havengebied in de avond. Beeld Joris van Gennip

Vrachtwagens rijden af en aan en schepen varen in en uit het 32 (!) vierkante kilometer grote Westelijk Havengebied, waar een enorme verscheidenheid aan bedrijven op veelal anonieme bedrijventerreinen resideert.

Hier wordt per jaar voor een slordige 100 miljoen ton aan goederen overgeslagen, maar de politie heeft voor het hele gebied doorgaans één vaste wijkagent beschikbaar. Waar moet je als overheid in vredesnaam beginnen om zicht te krijgen op criminele inmenging in dit voor de misdaad buitengewoon aantrekkelijke gebied?

Geo-analyse

Met geo-analyse, is het belangrijkste antwoord van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (Riec) van Amsterdam-Amstelland, dat een trits overheidsinstanties steunt in de gezamenlijke strijd tegen criminaliteit die de maatschappij ‘ondermijnt’.

We kennen het van de wereldvermaarde journalisten van het onderzoekscollectief Bellingcat, die door het combineren van diverse data uit open en gesloten bronnen minutieus vaststellen waar ter wereld bijvoorbeeld geweld of andere grove misstanden hebben plaatsgevonden, of vanuit welke positie een regime ondanks ontkenningen langeafstandsraketten moet hebben afgevuurd. The New York Times, The Washington Post en de BBC maken eveneens zulke indrukwekkende analyses.

De lokale specialisten van het Riec doen grofweg hetzelfde voor het Westelijk Havengebied, en in de toekomst mogelijk voor Amsterdam-Zuidoost, om ook daar de criminaliteit gerichter te kunnen bestrijden.

Onoverzichtelijk en uitgestrekt

Ook over op het oog onoverzichtelijke, uitgestrekte en soms non-descripte gebieden zijn tal van data aanwezig, al moet je die uit alle hoeken en gaten verzamelen.

“Als we een signaal over een mogelijke misstand van een of meerdere partners ontvangen, raadplegen we eerst open bronnen,” zegt Job van Beekhoven, hoofd van het Amsterdamse Riec. “Vervolgens ga je alle beschikbare informatie trechteren en op inzoomen.”

Zijn collega projecteert een luchtfoto van het havengebied op een scherm, en plattegronden. Daarin plaatst hij gegevens uit de Kamer van Koophandel, over de talloze bedrijven en de functies die deze zouden moeten hebben. Je ziet waar – volgens het register – zoal binnenvaart, zeevaart, exporteurs en expediteurs zitten. Zo komt ook meteen de leegstand in beeld: de panden waarin volgens de KVK niets staat ingeschreven.

Die data zijn in een volgende stap te combineren met bijvoorbeeld de gegevens van Liander over het stroomverbruik. Gebruikt een bedrijf veel meer stroom dan voor de activiteiten logisch is? Andersom: geeft een bedrijf dat veel stroom nodig zou moeten hebben, juist een heel laag verbruik op? Dat zou een aanwijzing kunnen zijn voor gesjoemel.

Schat aan informatie

Uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van de gemeente zijn alle basisgegevens te halen. Uit de systemen van de politie mag het Riec vanwege de privacyrichtlijnen niet alles gebruiken, maar wel de schat aan informatie uit het roemruchte Basisvoorziening Handhaving (BVH), waarin incidenten, aangiftes en informatie uit strafdossiers zijn vastgelegd, en bijvoorbeeld informatie over controles – wie zat met wie in een ‘staande gehouden’ auto? Ook zijn data over de Top 600 en Top 400 van vooral jonge criminelen beschikbaar.

De systemen zijn niet gekoppeld, dus het Riec kan niet live meekijken, maar de specialisten krijgen wel actuele datasets. Op het scherm verschijnen bollen van verschillende omvang die in één oogopslag aantonen waar interessante bedrijven zouden kunnen zitten.

Beetje gek

“Meteen zie je hoeveel bedrijven op een adres staan ingeschreven. Hier zie je héél veel inschrijvingen in één pand. Dan is het wel interessant te bezien wat voor pand dat dan is,” zegt Van Beekhoven. “In de BAG zie je hoe groot het pand is, om wat te noemen. Het is interessant om de grootte van het pand af te zetten tegen het aantal inschrijvingen, én te bekijken wat voor soort bedrijven dit dan zijn.”

Een exportbedrijf met een magazijn van 1 vierkante meter is vreemd, om wat te noemen. Van Beekhoven: “Dat is de crux. De vaststelling ‘is een beetje gek’ kan het begin zijn van nader onderzoek.” In de digitale kaart is ook het wegennet scherp in te tekenen.”

“Je ziet de doodlopende wegen die voor criminelen interessant kunnen zijn, en de duistere plekken. Van het idee alle lantaarnpalen in te tekenen, is het nog niet gekomen. “Je kunt ook alle bomen intekenen, want die staan ook geregistreerd – inclusief de hoogte.”

Risicoschepen

Na het indrukken van nieuwe knoppen verschijnen oranje bollen. Die geven de terminals aan waar zogeheten risicoschepen afmeren, zoals de douane die aangeeft. Het is algemeen bekend dat de vele bulkschepen met cacao en fruitsappen die het Amsterdamse Westelijk Havengebied aandoen, veelal uit landen komen van waaruit ook drugs worden aangevoerd.

De enorme containeroverslag – zoals de diepzeehavens van Rotterdam en Antwerpen hebben, met op oceaanstomers vele honderden containers uit ‘bronlanden’ van drugs – heeft Amsterdam niet. Die kunnen niet door het Noordzeekanaal. Bulkschepen en kleinere containerschepen dus wel.

Handhavingsknelpunt

Dan volgt nog een interessante stap. De bewegingen van verdachte personen en voertuigen worden in de plattegrond ‘geplot’. Dergelijke gegevens zijn beschikbaar omdat het Amsterdamse Riec het Westelijk Havengebied heeft aangemerkt als ‘handhavingsknelpunt’ waar misbruik door criminelen dreigt. Als een gebied of fenomeen die bijzondere status geniet, mogen de verschillende overheden daarover informatie delen om effectief te kunnen ingrijpen.

Zo is bijvoorbeeld te zien welke personen met antecedenten voor drugs of witwassen de haven aandoen. Dat kan bijvoorbeeld ook aan de hand van slimme camera’s die nummerplaten herkennen.

Degenen met antecedenten blijken juist op te doemen bij de risicoterminals. De analisten vullen hun systeem handmatig aan met incidenten die beveiligingsbedrijven hebben geregistreerd en incidenten die Port of Amsterdam aan de politie heeft gemeld. Hekwerk bij een risicoterminal dat kapot is geknipt, camera’s die zijn gehackt en een enkele keer een aangetroffen duikuitrusting.

Relevant strafblad

De analisten gebruiken in principe informatie tot vijf jaar terug. Ideaal zijn de systemen overigens bij lange na niet. “Eigenaars of werknemers met een relevant strafblad mogen soms gewoon bij een risicobedrijf werken, en hebben dus vrije toegang. Helaas zijn registraties geregeld gebrekkig,” zegt Van Beekhoven.

“Soms ontbreken de exacte locaties van een drugsvondst op een schip, of de betrokken personen of bedrijven. Soms staat een incident weggeschreven als verkeersongeval, terwijl het ging om uithalers die drugs in hun achterbak hadden. Een wapenvondst kan om een oorlogsrelikwie gaan die met georganiseerde criminaliteit niets te maken heeft.”

Witwassers

De Financial Intelligence Unit (FIU) is ook een belangrijke bron. Als die met een druk op de knop is toegevoegd, verschijnen grote rode (informatie over 2020) en blauwe (2021) bollen die verdachte transacties op adressen in het havengebied aangeven.

Vooral rond bedrijfsverzamelgebouwen aan de zuidrand van het gebied. Vaak gaat het om witwasverdenkingen. Om de verzamelde data verder in te kleuren, interviewen bij het Riec aangesloten partijen betrokkenen in het havengebied, om ‘zachte data’ toe te voegen: indrukken en onderbuikgevoelens, die wel belangrijk kunnen zijn om op de juiste plekken te focussen.

Hits

In april hielden politie, douane, marechaussee, havenbedrijf en de gemeente gezamenlijk een actieweek in de havens, om heel gericht transportbedrijven op de weg en het water te controleren én, vooral ook, schippers en chauffeurs te spreken over hun ervaringen en waarnemingen.

“We zijn onwijs trots op onze club analisten, die roeiend met de riemen die ze hebben het onzichtbare zichtbaar maken. Op vier van de vijf actiedagen in april hadden we hits aan de hand van hun informatie. Het enige bedrijf waar níets mis was, kwam uit andere, open bronnen, dus onze informatie leverde steeds wat op. Het is onze droom deze systemen te blijven vullen en zo steeds te leren.”