Metamorfose rond Arena in gevaar door stikstofproblematiek

Het is het tweede grote project in Amsterdam dat de gevolgen ondervindt van extra maatregelen die worden genomen om de stikstofuitstoot te beperken, zo blijkt uit een inventarisatie van de gemeente. Eerder bleek al dat Strandeiland, de uitbreiding van IJburg, gevaar loopt. Woensdag demonstreren bouwers in Den Haag tegen de stikstofmaatregelen die de bouw in Nederland op diverse plekken stil leggen.

De metamorfose van het gebied rondom het Ajaxstadion valt onder de stikstofuitspraak van de Raad van State. Daarin werd eerder dit jaar geconcludeerd dat het kabinetsbeleid de uitstoot van stikstof in beschermde natuurgebieden onvoldoende terugbrengt. Voor het project rond de Arena is er nu extra onderzoek nodig voordat de eerste paal de grond in mag.

De bouw van het ‘Urban Interactive District’ moet volgend jaar beginnen, maar het is nog niet duidelijk of het extra stikstofonderzoek zal leiden tot vertraging. Rondom het stadion moeten 950 huurwoningen komen, waarvan 410 tot de sociale sector behoren. Daarnaast staan er kantoren, horeca, een theater en een hotel gepland.

Ook voor de ontwikkeling van een nieuw datacenter in Zuidoost is extra onderzoek nodig. Wat betreft het Strandeiland gaat het om de tweede fase van het project dat tot meer stikstofuitstoot kan leiden, zo blijkt uit een eerste onderzoek van de gemeente. Dat heeft te maken met het opspuiten van land.

Woningnood

Bij het eerste stadium van de uitbreiding van IJburg komt mogelijk ook stikstof vrij, maar omdat de vergunningen hiervoor al zijn verstrekt, loopt die fase geen gevaar meer. Bij de aanvraag van vergunningen is ook gebruik gemaakt van het omstreden Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat ruimte biedt aan extra stikstofuitstoot in natuurgebieden. Dit programma is volgens de Raad van State onvoldoende.

Op Strandeiland zijn in totaal achtduizend nieuwe woningen gepland. Amsterdam kampt met een grote woningnood en vertraging van de bouw zou een grote tegenvaller zijn.

Uit de inventarisatie van de gemeente blijkt bovendien dat voor de uitbreiding van 22 bedrijven in het Havengebied extra onderzoek nodig is.

De gemeente zal maatregelen nemen om stikstofuitstoot te verminderen, zonder dat die leiden tot een stop op de woningbouw. Volgens wethouder Marieke van Doorninck is vooral het rijk nu aan zet en zal de gemeente doorgaan met gasloos bouwen, de parkeerdruk terugbrengen en de stad autoluw maken.