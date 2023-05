Metallica geeft 40.000 euro aan Amsterdamse stichting tegen huiselijk geweld

Rockband Metallica tijdens hun optreden in de Johan Cruijff Arena. Beeld Paul Bergen/ANP

“We zijn trots dat we Blijf Groep kunnen ondersteunen in hun missie een einde te maken aan huiselijk geweld,” laat de band weten in een persverklaring. De non-profitorganisatie van de band, All Within My Hands, doneerde zaterdag op de tweede concertavond 40.000 euro aan Blijf Groep. De rockband geeft in elke stad waar ze spelen geld aan een goed doel.

Metallica trapte vorige week in de Johan Cruijff Arena hun M72 World Tour af. Het concert vond op Koningsdag plaats, waardoor twee andere evenementen flink moesten afschalen.

Nieuw Oranje Huis

Hanneke Bakker, directeur van Blijf Groep, bedankt de metalband voor de donatie. “We zijn hier natuurlijk zo blij van geworden, dit hadden we nooit verwacht. Het schijnt dat de leadzanger er persoonlijk om gevraagd heeft omdat hij dit onderwerp een warm hart toedraagt. Dat maakt het extra bijzonder.”

Blijf Groep is nog op zoek naar een goede bestemming voor het geld. “We hebben een aantal wensen, zoals een natuurspeeltuin voor kinderen en praktische spullen zoals laptops. Maar het liefst vinden we iets waar we het gehele bedrag aan kunnen besteden,” aldus een woordvoerder.

Een andere optie is het geld te reserveren voor een uitbreiding van de locaties. Zo wil de stichting een tweede Oranje Huis openen in Amsterdam. In een Oranje Huis wordt opvang, ondersteuning en begeleiding geboden aan slachtoffers van huiselijk geweld. Op dit moment staat er één vestiging in Amsterdam, in de Tollenstraat.

Volle opvanglocaties

De afgelopen jaren luidde de stichting meermaals de noodklok over overvolle opvanglocaties. “Daar werd gelukkig gehoor aan gegeven door de politiek,” aldus Bakker. “Er kwamen extra middelen beschikbaar, meerdere gemeenten financierden een onderzoek naar hoe we onze hulp kunnen verbeteren en de regio heeft ons verzoek om een tweede Oranje Huis te realiseren gehonoreerd. Vervolgens kost het natuurlijk tijd om zo'n opvang neer te zetten, maar we verwachten dat het binnen twee jaar af is.”

In de tussentijd blijft het (te) druk bij de opvang. Het komt voor dat er simpelweg geen plek is voor slachtoffers die zich melden; dan worden zij op een wachtlijst gezet. “We houden dan natuurlijk wel contact, en helpen diegene om zo veilig mogelijk te blijven.” Voor acuut onveilige gevallen heeft de stichting ook noodvoorzieningen, en in het uiterste geval wordt een hotelkamer geboekt.

Naar schatting worden jaarlijks 200.000 gezinnen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld.

