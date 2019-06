Met zijn flamboyante stijl zorgde Nuijens vaak voor problemen

“Arresteert u mij!” klinkt het hoogdravend op het Waterlooplein, vlak naast café Amstelhoeck. Met een vloeiende beweging zet hij zijn tas neer en steekt hij zijn ontblote polsen naar voren. Even daarvoor had Nuijens stennis geschopt in een café, op het personeel maakt hij een verwarde indruk. Maar tegen de agenten heeft hij het hoogste woord. Het had zo een scène kunnen zijn uit een tragedie, toch is het bloedserieus. Jorrit Nuijens (39) heeft op dat moment slechts enkele minuten nodig om een politieke carrière af te breken die hij in de tien jaar daarvoor heeft opgebouwd.

Als Nuijens steeds bozer en luidruchtiger wordt, zijn de agenten het zat en houden zij hem aan. De wethouder verzet zich hevig, en moet door vijf agenten in een busje geduwd worden. Omstanders, onder wie een journalist van De Telegraaf, filmen de gebeurtenis. Kort daarna staan de beelden online en vergaapt Nederland zich aan de afgang van Nuijens.

Op het politiebureau blijkt dat hij wiet en vermoedelijk een flesje GHB in zijn tas heeft, twee agenten doen aangifte wegens belediging van een ambtenaar in functie. Hoewel zijn advocaat dat weerspreekt, zou Nuijens hen bespuugd hebben.

Sommige oud-collega’s van Nuijens, die tot hij vorig jaar wethouder werd in Diemen raadslid was in Amsterdam, zien alles vanuit het stadhuis gebeuren. Ze schrikken zich rot, maar zijn ook weer niet verbaasd dat uitgerekend Nuijens dit overkomt.

Online kafferen

Met zijn flamboyante stijl zorgde hij vaak voor problemen. Nuijens trekt zich veel dingen persoonlijk aan en is altijd heftig in zijn opvattingen. Hij deelt die graag ook op Twitter, tot vlak voor zijn arrestatie zat hij online te kafferen op Amsterdamse raadsleden over onderwerpen waar hij zelf niet meer bij betrokken was. Ook journalisten van De Telegraaf zijn een geliefd doelwit van Nuijens vanwege de rechtse signatuur van de krant.

Die uitingen zijn niet gepast voor een wethouder en in zijn eerste maanden in Diemen tikte de gemeenteraad hem daarom al eens op de vingers. Privé was er ook veel onrust. Onder anderen met zijn vader Walter Nuijens, een controversiële zakenman, onderhield hij een onstuimige relatie.

Daartegenover staat dat de hoogdravende stijl van debatteren van Nuijens, afgestudeerd acteur en regisseur, ook geliefd was en soms zelfs succesvol. Vanaf 2010 zat hij in de deelraad Centrum. In 2013 deed hij een poging om lijsttrekker te worden. Veel prominente GroenLinksers steunden hem, maar uiteindelijk kozen de leden voor Rutger Groot Wassink. Wel kwam Nuijens in de gemeenteraad.

Oppositie

Vanuit de oppositie liep hij te hoop tegen een bezuiniging op subsidies in 2015 en was hij een drijvende kracht achter het massale verzet. Tijdens een demonstratie eiste hij dat het stadsbestuur naar beneden zou komen om een grote groep boze gedupeerden te woord te staan. De wethouders kwamen en luisterden, uiteindelijk werd de bezuiniging zelfs verzacht. Later zou hij pleiten voor een nieuw park op de Zuidas, waar hij een meerderheid voor vond.

Vanwege zijn onvoorspelbaarheid kreeg hij in 2018 een lage plek op de GroenLinkslijst, maar de stap naar Diemen werd als een nette oplossing gezien. Hoewel hij slechts vier jaar in de Amsterdamse raad zat, duurde zijn afscheidsspeech ruim twintig minuten. Typisch Nuijens, lachte men.

‘Té persoonlijk’

Maar er waren ook problemen. Soms zat hij huilend in een raadsvergadering, bijvoorbeeld als het over vluchtelingen ging. “Hij nam die dingen té persoonlijk,” zegt een ander raadslid.

Dat Nuijens regelmatig drugs gebruikte, was geen geheim. Tijdens werkdagen in het stadhuis kon je hem weleens in het zonnetje zien met een joint, om even bij te komen. Maar cocaïne, zoals werd gesuggereerd door personeel van Amstelhoeck, of GHB, een harddrug die de politie vermoedde in zijn tas, dat had niemand gedacht.

Ruud Grondel, GroenLinkscoryfee en voorganger van Nuijens in Diemen, gelooft er niets van. “Dat moet vloeistof zijn geweest voor zijn e-sigaret.” Volgens Grondel stond Nuijens de laatste tijd onder grote druk. In Diemen is veel aandacht voor de bouw van een biomassacentrale van Nuon, als wethouder Duurzaamheid probeerde Nuijens die tegen te houden. “Een complex probleem, door Nuijens kreeg dat landelijke aandacht. Zijn vertrek is een groot verlies voor Diemen en persoonlijk diep tragisch.”