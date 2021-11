Met z’n allen ’s middags naar de sportschool: ‘Ik zat net nog in overleg’

Beeld Dingena Mol

Als het werk maar af komt, zegt de baas van online marketeer Anna Kroon (28). Meestal gaat ze na haar werk sporten, maar nu de sportscholen eerder dicht moeten, is wat vroeger voor haar ook geen probleem. “Als het niet anders kan.”

Jet van Houdt (34) van sportschool Fit for Free aan de Willem de Zwijgerlaan, ziet het veel sinds zondag, toen de nieuwe maatregelen ingingen en amateursport tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer is toegestaan om zo het aantal contactmomenten te verminderen. Zit de piek doorgaans rond 18.30 uur, als veel mensen vanuit hun werk komen, nu stoppen ze iets eerder en werken na het sporten nog even door. “Die mensen blijven niet weg.”

Alle hens aan dek

Het is er de hele dag door dan ook drukker dan voorheen, met drie spitsmomenten: ’s ochtends voor werk, rond de lunch, en de drukste is vlak voor de nieuwe sluitingstijd. “Vanaf een uur of drie ’s middags liep het gisteren echt helemaal vol.”

Dat is vandaag niet anders. Het is twee keer zo druk als vorige week dinsdag. Steeds staan er mensen te wachten tot hun voorganger de QR-code heeft gescand. Verregend en gehaast meldt een vrouw zich bij de balie. “Ik zat nog in een overleg, maar shit, ik moest al sporten!”

Andere sportscholen herkennen het piekmoment. Zo rennen mensen bij TrainMore op de Koninginneweg eind van de middag nog snel naar de gym en bij SportCity op het Waterlooplein was het maandag rond dat tijdstip ‘alle hens aan dek’.

Ook de sporters in West merken het. Een jongen vraagt of hij zijn tas bij de balie mag achterlaten, want de kluisjes zitten vol, en ook Jonathan Lindhorst (31) viel de drukte op. Hij heeft wat cardio gedaan. “Ik kon daardoor niet de work-out doen die ik wilde, dus ik ben wat eerder gestopt.” Hij heeft weinig vertrouwen in de nieuwe openingstijden. “Minder tijd, betekent meer mensen op de momenten dat het wel kan en minder spreiding, en dat is volgens mij ook niet wat je nu wil.”

Tijdslot

Door de avondlessen naar de ochtend en middag te halen, en de zaak in het weekend vroeger open te gooien, wil Van Houdt niet alleen het optimale uit de resterende uren te halen, ook hoopt ze zo de aantallen wat te spreiden. Leden moeten zich nog altijd aanmelden voor een tijdslot, waardoor ze weet dat het binnen nooit te vol kan worden. En de sportschool is groot, dus de apparaten staan ver van elkaar waardoor voldoende afstand houden mogelijk is. Het enige probleemgebied is het hoekje bij de spiegels, dat vraagt wat extra aandacht. “Veel mensen kijken blijkbaar graag in de spiegel.”

Ze is blij dat ze zelf geen beslissingen over het coronabeleid hoeft te maken, maar wat de gedachte achter deze kortere openingstijden is, snapt ook zij niet goed. “We doen wat we kunnen, maar dat het drukker zou worden, kon je op je vingers natellen.”

Liever bekijkt ze het van de positieve kant. Er kan tenminste nog gesport worden. “Ik zag mensen echt mentaal in zak en as zitten tijdens de lockdown, ze waren hun uitlaatklep kwijt. Even je hartslag omhoog, je gedachten verzetten, dat is zo belangrijk.” Dat het nu zo druk is, met die regen en met dat thuiswerken, is wat haar betreft dan ook een goed teken.

Majid Vahiepour (38) kwam vanuit De Pijp deze kant op om te sporten. Dat kon, zegt hij, want hij was bijtijds klaar met school en hij is freelancer. Vrienden van hem, waar hij regelmatig mee traint, hebben dat geluk niet. “Zij moeten gewoon werken.” En dat terwijl sporten volgens hem zo belangrijk is, zeker nu. “Je voelt je beter, fysiek en mentaal.” Daarom zouden de sportscholen volgens hem weer ’s avonds open moeten. “Sporten is fuel for the brain.”