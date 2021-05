Met wekelijkse markt Zuidas gaat ‘langgekoesterde wens’ bewoners in vervulling

Luchtfoto van de torens aan de Zuidas Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het stadsdeel hakte de knoop door na overleg met lokale ondernemers en bewoners. Volgens het stadsdeel is een markt een ‘langgekoesterde wens’ van bewoners. Op de markt zullen maximaal dertig kramen te vinden zijn, die voornamelijk levensmiddelen verkopen.

Het gaat om een proefproject dat begint op donderdag 2 september en loopt tot maart 2023. ‘De markt brengt, met bezoekers uit de buurten, van kantoren en het station, extra levendigheid in deze nieuwe stadswijk’, schrijft het stadsdeel. Door de locatie op het Gershwinplein ontstaat ook een verbinding naar de wijk Buitenveldert.

De Zuidas moet de komende jaren ontwikkeld worden tot een wijk waar niet alleen kantoren zijn, maar waar ook gewoond wordt. Er worden tot 2025 zeker 1700 huizen bijgebouwd.

Groeibriljant

Na een loting is Marc Schoonebeek als organisator van de weekmarkt op de Zuidas aangewezen. Schoonebeek: ‘De markthandel is het oudste bedrijf dat we kennen, een soort menselijke metropool. Het is fantastisch dat in een nieuwe wijk als Zuidas nu ook een sociale ontmoetingsplaats komt. Het wordt een groeibriljant, een unieke markt waar marktkooplieden met een bewezen reputatie gaan staan. Je moet het echt gaan beleven.’

Sebastiaan Capel, stadsdeelvoorzitter Zuid, is ook tevreden met de ontwikkeling: ‘Ik ben heel blij dat het gelukt is een markt hier te krijgen. We willen een levendige wijk creëren en een wekelijkse markt draagt daaraan bij. Het is een pilot, dus ik ben benieuwd naar de ervaringen van de ondernemers, bewoners en bezoekers. En ik ga zelf ook zeker een kijkje nemen.’