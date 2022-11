Met warmtenet Vattenfall zijn Amsterdammers opeens bijna twee keer zo duur uit

Beeld REUTERS

Dat blijkt uit de prijzen voor het nieuwe jaar die het energiebedrijf bekend heeft gemaakt. Vattenfall verklaart de prijsstijging door de snel gestegen gasprijs. Die werkt als vanzelf door in de kosten voor stadswarmte, of de warmte nou wordt opgewekt door de verbranding van aardgas (in energiecentrales bij Diemen) of door de verbranding van huisvuil (in de afvalovens van AEB).

In 2023 gaat de prijs voor stadswarmte naar 76,45 euro per gigajoule. In 2022 was dat 39,41 euro per gigajoule. Dat het tarief in één keer zo scherp stijgt, komt doordat warmteleveranciers wettelijk maar op één moment in het jaar de prijs mogen bijstellen. Energiebedrijven mochten hun tarief voor gas al eerder aanpassen, toen aardgas snel veel duurder werd na de Russische inval in Oekraïne.

375 euro meer voor gemiddeld huishouden

Vattenfall schat dat een op het warmtenet aangesloten huishouden bij gemiddeld verbruik (27,9 gigajoule per jaar) volgend jaar 375 euro meer kwijt is dan in 2022. Daarin zijn de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de energieprijzen te dempen al meegenomen. Door het ‘prijsplafond’ kost stadswarmte hooguit 47,38 euro per gigajoule, maar dat geldt tot 37 gigajoule per jaar. Daarboven geldt het gewone tarief van 76,45 euro. Wie in 2023 meer verbruikt dan 37 gigajoule, doordat zijn huis slecht geïsoleerd is bijvoorbeeld, ziet de kosten dus snel verder oplopen.

Normaliter maakt Vattenfall de nieuwe tarieven voor het warmtenet pas rond de jaarwisseling bekend. Vanwege de snel gestegen energieprijzen en de bezorgdheid bij consumenten wilde Vattenfall zijn klanten deze keer eerder duidelijkheid geven.

Niet boven ACM-limiet

Vattenfall heeft dit jaar niet gewacht op het maximumtarief dat toezichthouder ACM elk jaar vaststelt in december. Omdat op warmtenetten geen concurrentie mogelijk is, stelt ACM een limiet aan de prijs die warmteleveranciers mogen rekenen. Vattenfall zegt ervan uit te gaan dat het nieuwe tarief niet boven die ACM-limiet uitkomt.

Omdat het energiebedrijf de prijs voor warmte in heel 2022 niet kon opkrikken, waren huishoudens op het warmtenet volgens Vattenfall dit jaar voordelig uit. De gasprijs voor een variabel contract is bij Vattenfall het afgelopen jaar 2,6 keer zo duur geworden, rekent het energiebedrijf voor, wat neerkomt op een prijsstijging van 156 procent. Hiertegen afgezet waren op het warmtenet aangesloten huishoudens volgens Vattenfall ruim 500 euro minder kwijt dan klanten met verwarming op gas.

In Amsterdam zijn ongeveer vijftigduizend huishoudens aangesloten op het warmtenet. Volgens de plannen van de gemeente om de stad van het aardgas af te halen, moeten dat er de komende decennia snel veel meer worden.