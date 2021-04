Met uitzetting bedreigde Amsterdamse zussen mogen toch in Nederland blijven

Sofia (rechts) en Najoua stapten naar de rechter. Die verklaarde in januari van dit jaar de afwijzing van een verblijfsvergunning door de IND ongegrond. Beeld Hilde Harshagen

Het nieuws kwam vrijdagmiddag per fax binnen bij de advocaat van de zussen. Ze kunnen hun geluk niet op. Sofia: “Onze handen jeuken! We kunnen niet wachten om eindelijk officieel een bijdrage te leveren aan ons Nederland.” En Najoua: “We wisten het altijd al, maar nu is het officieel. En we kunnen eindelijk ademhalen.” Sofia: “We zijn mensen en we mogen eindelijk fouten maken.”

In de fax aan advocaat Simon van der Woude meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat aan ‘de verweersters’ een verblijfsvergunning is verleend. Het beroep tegen de uitspraak is ingetrokken en de zussen krijgen de proceskosten terug.

Leven in de illegaliteit

De zussen wonen sinds 2003 in Nederland, nadat hun moeder enkele jaren daarvoor met hen uit Marokko was gevlucht. Hun moeder vroeg geen verblijfsvergunning aan en koos voor een leven in de illegaliteit. In Amsterdam verhuisden de zussen 25 keer en zo’n tien jaar woonden ze in een kelderbox bij de A10. Ondertussen haalde ze wel hun havo- en vwo-diploma’s op het Comenius Lyceum.

In de zomer van 2019, toen beide zussen meerderjarig werden en wilden studeren, vroegen ze zelf een verblijfsvergunning aan. Die werd door de IND tot twee keer toe afgewezen. Sofia en Najoua dienden Nederland binnen vier weken te verlaten en terug te keren naar Marokko, een land waar ze nog nooit waren geweest en waarvan ze de taal nauwelijks spraken.

De zussen stapten naar de rechter en die verklaarde in januari van dit jaar de afwijzing van een verblijfsvergunning door de IND ongegrond. De IND ging daartegen in beroep, waarna de zussen de publiciteit zochten. Na een artikel in Het Parool volgden interviews op radio en televisie. Ook werd een petitie gestart die inmiddels bijna 23.000 keer is getekend.

Ook mochten ze de gemeenteraad toespreken, waarna burgemeester Femke Halsema zei: “Deze twee Amsterdammers horen bij onze stad en ze zijn een voorbeeld.” Halsema zocht daarna ook contact met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die formeel over de zaak gaat. Verder werden er Kamervragen over de kwestie gesteld.

In de fax aan hun advocaat maakt de IND niet bekend waarom is besloten het hoger beroep in te trekken.