Met snackbar Twins dreigt weer een buurtzaak te verdwijnen

"Deze straat is na 23 jaar mijn familie geworden," zegt Mustafa El Nali (64), eigenaar van snackbar Twins in de Tweede Tuindwarsstraat in de Jordaan. Dat de buurt er ook zo over denkt, bewijzen de vijfhonderd handtekeningen die al zijn verzameld om Twins voor de buurt te behouden



Nobillon Vastgoed, van wie El Nali de winkelruimte huurt, wil van de snackbar af. Volgens de verhuurder zou de snackbareigenaar een last voor de buren zijn en zijn frituurvet in het riool dumpen. De rechter buigt zich donderdag over de vraag of de snackbar mag blijven.



Volgens El Nali is er niets waar van alle beschuldigingen en zoekt Nobillon een excuus om hem eruit te krijgen. "Vier jaar geleden werd mijn huur opeens verdubbeld, daar ging ik niet mee akkoord. Zonder hulp van een advocaat ben ik naar de rechter gegaan. Uiteindelijk heeft een expert in opdracht van de rechter de nieuwe huurprijs bepaald. Mijn huurprijs steeg daardoor met bijna de helft naar 1200 euro. Dat moet nu nog meer worden, vermoed ik."



Lekkage

Volgens Nobillon zou El Nali frituurvet door de afvoerput spoelen, waardoor een afvoerpijp kapot is gegaan en er lekkage onder de vloer is ontstaan.



Een trucje van de verhuurder, volgens Bart Breedijk, advocaat van de snackbar. "Deze pijp lag er al voordat El Nali 23 jaar geleden de zaak overnam. Die pijp is dus gewoon op. Dat is niet de fout van de snackbar, dat is achterstallig onderhoud van de verhuurder."