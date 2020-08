Met sluiting bedreigd museum Ons’ Lieve Heer op Solder alsnog gered

Ons’ Lieve Heer op Solder. Beeld Marc Driessen

Het college is museum Ons’ Lieve Heer op Solder te hulp geschoten nadat het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) eerder deze maand een vierjarige subsidie van 600.000 euro niet toekende. Dat zou zo goed als zeker het einde betekenen van een van de oudste musea van de stad. Het collega zal morgen in de raad voorstellen het museum toe te voegen aan de Amsterdamse Basisinfrastructuur (Amsterdam Bis) en zo alsnog een subsidie verlenen tot tenminste 2024.

Directeur Birgit Büchner reageert zeer verheugd. “Geweldig, we zijn zo ongelofelijk blij. Het is een prachtige erkenning voor ons museum. Alle support van de laatste weken heeft ertoe geleid dat we bij de Amsterdams Bis komen. Dat betekent meer zekerheid, en daar hoort erfgoed als ons museum ook.”

Het AFK gaf wel een positieve beoordeling voor de aangevraagde subsidie, maar het fonds kampt zelf met een tekort van 6,6 miljoen euro en kon daarom maar twee derde van alle subsidieaanvragen van 206 instellingen honoreren.

Van groot belang

In een brief aan de raad laat wethouder Touria Meliani dinsdag weten dat een aantal van deze afgewezen culturele instellingen alsnog worden gehonoreerd door extra budget vrij te maken. De raad beslist morgen over dat voorstel.

Voor museum Ons’ Lieve Heer op Solder komt Meliani met een meer structurele oplossing door het museum toe te voegen aan de Amsterdamse Bis. Volgens haar is het museum ‘een unieke instelling binnen de culturele infrastructuur in Amsterdam’ en ‘van groot belang voor Amsterdam en in het bijzonder voor de oude binnenstad’.

Omdat binnen het budget van de Amsterdamse Bis geen ruimte is voor een extra instelling, stelt het college dat budget voor Ons’ Lieve Heer op Solder over te hevelen van het AFK naar de Amsterdamse Bis.

Uitgerekend dinsdagmiddag was Büchner bij Meliani om een petitie met duizenden handtekeningen voor het behoud van het museum te overhandigen. Büchner: “We hebben de petitie aangeboden aan de wethouder, die vrolijk ook niks zei. Natuurlijk moet de raad morgen nog beslissen, maar dat ze zo’n mooi voorstel aan de raad heeft gedaan, heeft ze er vanmiddag niet bijverteld.”