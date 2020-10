Met regenboogsokken op het voetbalveld: waar blijft dé coming-out?

Overbos 1 trainde eerder deze week alvast met de kleurrijke sokken. Rechts aan de bal Remco Cicilia. Beeld Dingena Mol

“Als wij kunnen bijdragen aan minder discriminatie en uitsluiting, waarom niet?” zegt Remco Cicilia, een van de spelers van Overbos, in de vierde klasse D. Zijn elftal draagt vandaag de regenboogsokken. “Iedereen van ons team staat achter het statement. Het ziet er ook vrolijk uit.”

Cicilia is met zijn 29 jaar een van de oudere voetballers van Overbos. Hij kent geen voorbeelden van coming-outs van amateurvoetballers. Niemand uit de selectie kent voorbeelden. Bij tegenstander Uno is het niet anders. De thuisploeg wilde voor de actie ook graag met regenboogsokken spelen, maar dat zou het werk van de scheidsrechter schier onmogelijk maken. Daarom speelt de ploeg van Uno deze degradatiestrijd, beide clubs hebben nog geen enkel punt behaald in de vierde klasse, met de eigen clubkleuren aan de onderbenen. De aanvoerder draagt wel een regenboogband.

Een week geleden is de KNVB het driejarig aanvalsplan One Love begonnen, om racisme op de velden uit te bannen en lhbtq-acceptatie in het voetbal te vergroten. Alle amateurverenigingen van Nederland sloten zich aan. Als zogenoemde ‘regenbooggemeente’ doet ook Haarlemmermeer mee. Uit rondvraag bleek dat geen enkele amateurvoetballer uit de gemeente tot op heden uit de kast is gekomen.

Voetbalboot

De KNVB probeert al jaren uitsluiting en discriminatie in het voetbal tegen te gaan. De bond doet dit zowel op de amateurvelden als in het professionele voetbal, waar nog nooit een actieve voetballer een ‘coming-out’ heeft gehad. De band in de regenboogkleuren wordt jaarlijks door duizenden aanvoerders gedragen rond coming-outdag halverwege oktober en tijdens de Gay Pride van 2013 en 2019 ging een voetbalboot door de grachten van Amsterdam.

Waarom coming-outs in het betaald voetbal uitblijven, is onduidelijk. Het algemene idee is dat het slecht zou zijn voor iemands sportcarrière. Fans in het stadion zouden zich laten horen, omdat ze de speler willen raken en beïnvloeden. Volgens de KNVB zijn in het amateurvoetbal wel coming-outs geweest, al is niet duidelijk hoe vaak.

Rolmodellen

De deelnemende clubs weten dat regenboogsokken en -aanvoerdersbanden alleen het verschil niet maken. Bij Uno verbiedt de trainer zijn spelers te schelden met ‘homo’ en ‘mietje’. De KNVB noemt het ‘bijzonder welkom voor diversiteit en acceptatie’ als een bekende voetballer naar voren zou stappen. De voorzitter van Overbos, Erik Daniels, onderschrijft dit. “Bij dit soort maatschappelijke kwesties heb je rolmodellen nodig. Die kunnen de negatieve spiraal voorgoed doorbreken.”

Tot zo’n voorbeeld er komt, probeert Daniels alle belemmeringen bij zijn vereniging weg te nemen. “Wij willen uitstralen dat we achter de leden staan, welke keuze iemand ook maakt. Ik wil niemand adviseren om uit de kast te komen. Die persoon moet zich er goed bij voelen, het hoeft niet. Iedere situatie is anders en ook dat moeten we als maatschappij respecteren.”

Cicilia sluit zich aan bij de woorden van zijn voorzitter bij Overbos. “Het voetbal zit vol alfa-mannetjes. Dat maakt het ingewikkeld voor iemand die voor zijn geaardheid wil uitkomen. Maar als team zullen we iemand altijd beoordelen op zijn voetballende kwaliteiten. De rest is bijzaak. Niemand wordt buitengesloten. Nu niet en nooit niet.”