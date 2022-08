Met kunst- en vliegwerk krijgt basisschool het rooster rond: ‘Dit zijn mensen die uit liefde meer uren maken dan ze zouden moeten maken’

Het lukt Amsterdamse basisscholen voor het komende schooljaar ternauwernood alle kinderen van onderwijs te voorzien. Een blik achter de schermen bij basisschool IKC de NoordRijk laat zien hoeveel moeite het een school kost om ervoor te zorgen dat er dagelijks iemand voor de klas staat.

Jampotjes met gekleurde deksels staan maandagochtend speels op de tafel bij de ingang van basisschool IKC NoordRijk in Amsterdam-Noord. Ze zijn gevuld met pepermunt ‘voor een frisse start van het nieuwe schooljaar.’ De afzenders: directeur Carola Siebeling en adjunct-directeur Mireille de Visser.

Beiden staan maandagochtend om kwart over acht voor de groep leerkrachten en ondersteuners die er het komende schooljaar voor gaan zorgen dat 480 kinderen les en ondersteuning krijgen. Na een korte briefing – een kind wil niet meer als zij gezien worden en is voortaan een hij, boeken om te ruilen kunnen in de daarvoor bestemde kratten worden gelegd en de juf die vorige week het hele team bij haar thuis heeft ontvangen voor het teamuitje wordt bedankt met een bos bloemen – gaat de deur open. Honderden kinderen met zin en ‘gezonde tegenzin’ lopen de school in.

Ook het team heeft zichtbaar zin in het schooljaar en wie even later door de ramen naar de groepen in de negentien klaslokalen gluurt, zal niet merken dat er grote zorgen zijn. Toch kampt de school, net als vrijwel elke andere school in Amsterdam, met een lerarentekort: in het basisonderwijs in Amsterdam is behoefte aan 563 fulltime leraren.

Vooral scholen buiten de stadsdelen Centrum en Zuid hebben moeite met leraren vinden. Scholen kunnen zich daardoor geen ziekteverzuim veroorloven. Voor het begin van de zomervakantie werd al duidelijk dat het onvermijdelijk zal zijn dat klassen naar huis worden gestuurd als er een leraar ziek wordt, omdat het écht niet lukt om dan iemand anders voor de klas te krijgen.

Avondwerk

IKC NoordRijk heeft negentien klassen. Voor de twee leerkrachten die dit jaar met zwangerschapsverlof zullen gaan, is nog geen vervanging gevonden. De werknemers die recht hebben op één dag vrij in de twee weken omdat ze de 57 zijn gepasseerd, hebben hun ‘duurzame inzetbaarheidsdagen’ ingeleverd ‘voor de leerlingen’, en de bovenbouwcoördinator doet haar taken de komende maanden in de avonduren omdat de school echt nog iemand nodig had om les te geven.

En daarmee is de bezetting nog steeds niet volledig rond: bij een kleuterklas staat een dag in de week noodgedwongen een ingehuurde professional voor de klas. Een zijinstromer die nog in opleiding is, geeft twee dagen in de week les aan een groep 4 en een andere groep 4 krijgt vier dagen les van een leerkracht in opleiding. Bij de twee groepen 5 wordt de groep een dag in de week overgenomen door een onderwijsassistent.

Knippen en plakken

Siebeling noemt het ‘het betere knip-en-plakwerk’. “Er zit geen vlees op de botten. Het elastiekje is maximaal uitgerekt en bij een zieke weten we het nog niet. We kijken echt van dag tot dag.”

De directie benadrukt dat ze het echt moeten hebben van het onderwijspersoneel dat er wél is en er zelf alles aan doen om alle kinderen van les te voorzien. “Dit zijn mensen die uit liefde meer uren maken dan ze zouden moeten maken en actief meedenken,” zegt De Visser. “Zonder zo’n werkhouding zouden we nu niet voor elke klas iemand hebben gehad.”

Het stoort Siebeling en De Visser dat het Amsterdamse scholen zo moeilijk wordt gemaakt. “Een leerkracht heeft net een huis gekocht in Den Haag. Hij kon niets vinden in Amsterdam. Waarom maken we voor leerkrachten nou niet meer mogelijk? Net als die het extra geld dat beschikbaar is gesteld vanwege corona, de zogenoemde NPO-gelden: fijn dat het er is, maar het is geen structureel geld, dus ook geen geld waarmee we voor de langere termijn iemand kunnen aannemen. Maar stel dat er wel structureel geld zou zijn: waar vind ik personeel?”

Ongelijke salarissen

Ook de arbeidssmarkttoelage wringt. Scholen met een leerlingenpopulatie die doorgaans meer aandacht nodig heeft, worden zwaarder gewogen en daardoor verdienen leraren op zo’n school meer. Siebeling: “Wij hebben geen zware schoolweging, dus bij ons komen leraren niet in aanmerking voor een toelage of de Amsterdamse toeslag.”

De directeur noemt deze situatie extreem en vraagt zich hardop af wat de effecten op de langere termijn zullen zijn. Zijinstromers die goed opgeleid moeten worden, staan noodgedwongen alleen voor de klas. Oudere medewerkers die nu hun extra vrije dagen opgeven, hebben die dagen nodig om op de langere termijn te blijven functioneren. “We doen een beroep op de welwillendheid en flexibiliteit van onderwijzers en tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat ze op de langere termijn willen en kunnen blijven werken.”

