Met een stoet handhavers op de pont gedraagt iedereen zich voorbeeldig

Deze week worden op verschillende plaatsen handhavers van Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte ingezet op de veerponten en de kade. Beeld Mariet Dingemans

Bij de veerpont achter Centraal Station staan twaalf handhavers, allemaal in een fluorescerend geel hesje met Handhaving erop. Het is een behoorlijk opvallende brigade. “Dat is ook goed,” zegt coördinerend handhaver Anita. “Als we een actie draaien, willen we veel mensen inzetten en ook zichtbaar zijn.”

Het is op de veerponten van het GVB niet toegestaan om te roken. Ook mag een scooter niet met draaiende motor de pont op- en afrijden. Medereizigers hebben er last van en het is slecht voor de gezondheid. Daarom worden deze week op verschillende plaatsen handhavers van Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (Thor) ingezet op de veerponten en de kade. Overtreders van de huisregels kunnen een boete van 140 euro krijgen.

Met die boetes zal het tijdens de grootschalige actie op donderdagmiddag wel meevallen. “Dit is het begin,” zegt Anita. “Ik ben erg voor waarschuwen.”

Keurige scooterrijders

De ploeg splitst zich in tweeën. Zes handhavers gaan naar de NDSM-werf op en neer, en de andere zes, onder wie Anita, richting Buiksloterweg. Daar is de pont al. Het zestal gaat op de kade bij F3 staan. Scooterrijders lopen allemaal keurig naast hun scooter de pont op. Eentje komt aanrijden, maar zodra hij de fluorescerende brigade ziet, zet hij snel de motor af. Anita: “Je ziet het al, hè. Ze stappen nu snel af.”

De pont is vol en vertrekt met de ploeg op het achterdek. “Zullen we naar voren lopen?” vraagt handhaver Younes. Er moet ook worden gecontroleerd of scooters bij aankomst voortijdig starten. De handhavers wurmen zich door de drukte naar voren. “Een beetje moeilijk dit, hè,” zegt een fietser. Amsterdams bijdehand.

Op het voordek draait een jongeman zich om, zittend op zijn scooter. “Goedemiddag. Zou ik vanaf hier wel mogen wegrijden?” De handhavers vertellen van niet. De jongeman schudt meewarig het hoofd. “Ook niet?”

Snel de motor uit

Een stoet forenzen verlaat de pont, allemaal even onberispelijk. De volgende lading gedraagt zich al even netjes. Twee jongens zijn nog net op tijd. Ze komen aancrossen, zien vanuit hun ooghoek iets felgeels en draaien nog net op tijd, pal voor de klep, de motor uit en laten zich rustig het dek op rollen.

“Goed, hè,” zegt Anita. “Ze weten het precies. Als ze de motor afzetten en zich laten uitrollen ben ik al tevreden. En als ze niemand aanrijden. Dat is wel de grens.”

Een canta-achtig autootje rijdt het dek op. Mag dat wel? Anita: “Dat is een invalidevoertuig. Die heeft ontheffing. Die mag niet door de IJ-tunnel en moet toch naar Noord kunnen.”

Aanwezig zijn

Terug naar CS. De kans dat hier vandaag waarschuwingen worden uitgedeeld, laat staan bekeuringen, lijkt niet heel groot. Anita: “De preventieve werking is ook al prima. Aanwezig zijn is ook een belangrijk onderdeel van ons werk. Het gaat niet alleen om boetes geven.”

Later zegt Anita: “We kunnen het altijd nog opschalen als het moet. Maar we beginnen met ‘Goedemorgen’. Een bekeuring is een middel en geen doel, al staat er Handhaving op mijn rug, en niet Waarschuwing.”

Aan de andere kant van de pont heeft handhaver Conner zojuist daadwerkelijk iemand met een draaiende motor kunnen aanspreken. En? “Ik zei: ‘Mevrouw, zou u alstublieft uw scooter willen uitdoen?’ Ze deed het meteen. Superpositief.”

De twee ploegen handhavers van Thor delen donderdagmiddag in twee uur zes waarschuwingen uit voor het te snel starten van de motor en eentje voor vapen. Er worden geen boetes uitgedeeld.

Over de auteur: Hans van der Beek werkt al ruim 25 jaar voor Het Parool. In het verleden had hij populaire rubrieken als Hans Halveert en Schuim, nu schrijft hij vooral Amsterdamse achtergrondverhalen en reportages.