Met een goed fornuis houden Abed en Sanaa meer tijd over om hun kinderen een eerlijke start te geven

Abed Al Geboury (53) en Sanaa Alhletem (31) met drie van hun vier kinderen. Beeld Eva Plevier

Abed Al Geboury (53) en Sanaa Alhletem (31) zijn maar druk met hun vier kinderen. Ze moeten met de kleinste naar de voorschool, met de anderen naar school, naar de zwemles, sportles, logopedist en bijles. Ze doen keihard hun best om te zorgen dat hun kinderen geen (taal)achterstand oplopen, ondanks de situatie van hun ouders.

De Syrische Alhletem heeft een lange, moeizame weg moeten afleggen om een Nederlandse verblijfsvergunning te krijgen. Al Geboury – die in Irak werd geboren – woont hier al 24 jaar, maar kan de laatste tien jaar niet meer fulltime werken vanwege gezondheidsproblemen.

“Ik had altijd twee banen,” legt hij uit. “In de ochtend werkte ik als schoonmaker bij een hotel in de stad, ’s avonds bij een hotel bij Schiphol. Het waren lange, zware dagen, maar ons inkomen was redelijk goed. We konden nog weleens op vakantie, familie in Duitsland opzoeken bijvoorbeeld. Dat hebben we nu al jaren niet meer gedaan.”

Zo’n tien jaar geleden kreeg Al Geboury erge rugpijn, en toen bij een operatie aan zijn nek enkele zenuwen werden geraakt, holde zijn gezondheid des te meer achteruit. Hij kan niet te lang zitten en niet te lang stilstaan, dus zwaar werk zoals schoonmaken zit er niet in. Hij werkt 18 uur per week als lampenmaker bij sociale werkplaats Pantar. “Het is leuk werk, maar ik verdien er niet extra aan – het inkomen wordt van mijn uitkering afgetrokken.” Het is krap, maar ze redden het net; elke dinsdag gaan ze naar de Voedselbank.

Syrische burgeroorlog

Alhletem hoopt uiteindelijk als kleuterjuf aan de slag te gaan, zoals ook in Syrië al haar plan was. “Mijn familie was niet rijk, maar ik wilde heel graag studeren. Dus ging ik elke ochtend vroeg naar de universiteit en ’s avonds laat terug; een kamer kon ik niet betalen. Soms at ik bijna niks, omdat ik al mijn geld nodig had voor de terugreis. Dat deed ik allemaal voor mijn toekomst, maar vlak nadat ik mijn diploma had gehaald, begon de oorlog in Syrië.”

De stad waar ze woonden, veranderde in een spookstad waar terreurgroep IS actief was; na vele omzwervingen binnen Syrië reisde ze uiteindelijk te voet en met bussen naar Turkije, waar ze twee jaar woonde en haar eerste kind kreeg.

Al Geboury was al in 1999 gevlucht uit Irak. Ze ontmoetten elkaar in 2004 toen hij bij familie in Syrië op bezoek was. In 2013 zijn ze getrouwd, maar omdat Alhletem ongedocumenteerd naar Turkije was gereisd, had ze geen recht op gezinshereniging. Na een lang en moeizaam proces waarbij ze via Zweden reisde en daarheen werd teruggestuurd toen ze in Nederland asiel aanvroeg, kreeg ze in 2018 dan eindelijk een Nederlandse verblijfsvergunning.

Geen achterstand

Vanwege hun drukke leven is Alhletem nog niet zo ver met Nederlandse lessen als ze zou willen. Thuis spreken ze Arabisch, maar ze doen er alles aan om te voorkomen dat dit tot een taalachterstand bij de kinderen leidt. “We blijven soms uren langer op school om met Nederlandse kinderen te spelen, de oudste krijgt bijles en met twee van hen ben ik naar een logopedist gegaan,” aldus Alhletem. Ondertussen geeft ze zelf juist wekelijks vrijwillig Arabische les, om haar moedertaal niet te verliezen.

Al Geboury doet ook wekelijks vrijwilligerswerk, bij een speeltuin in de buurt. Daarnaast is hij vooral druk met het halen van zijn rijbewijs. Door de dure lessen heeft hij flinke schulden opgebouwd bij een familielid. “Maar ik doe het niet voor mezelf; ik kan toch geen auto betalen. Ik wil mijn rijbewijs zodat ik meer kans maak op een betere baan, als chauffeur bijvoorbeeld.”

Grote uitgaven zitten er voorlopig niet in. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze geen laptop kunnen kopen voor hun oudste dochter van 9, die ze wel nodig heeft voor haar bijles. Ze krijgt pas een gratis laptop van de gemeente als ze 10 jaar is (zie kader). Ook kunnen ze geen nieuw fornuis of oven aanschaffen. “Ons huidige is oud; koken duurt lang en kost veel energie,” legt Al Geboury uit. Die tijd zouden ze graag aan iets anders besteden, want ze zijn nu al doodop aan het einde van de dag, zegt Alhletem. “Het is best zwaar, want ik moest helemaal opnieuw beginnen toen ik hier aankwam. Ik heb eigenlijk nooit rust gehad.”

Gratis laptop van de gemeente De Gemeente Amsterdam biedt gratis laptops en tablets aan voor leerlingen in huishoudens met een laag inkomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen basisschool en middelbare school. Voor een laptop voor de basisschool is één apparaat per huishouden beschikbaar, per vijf schooljaren. Het kind moet dan wel minimaal 10 jaar oud zijn. Vanaf de middelbare school geldt één apparaat per kind en is de regeling de gehele middelbare schoolperiode geldig. Andere voorwaarden zijn een laag inkomen, weinig vermogen, en dat het kind eerst een computerles volgt.

Nynke Doorenbos: ‘Ondanks alles wil Bouchra Azani toch wat van haar leven maken.’ Beeld Eva Plevier

Vorige week vroeg Bouchra Azani om een bed, zodat ze zich overdag beter kan concentreren op haar opleiding. Nynke Doorenbos draagt bij. Bouchra Azani (44) groeide op in Rabat en vertrok op haar achttiende naar Nederland. Daar wachtte haar echtgenoot, die twee keer zo oud was. Ze kregen samen twee zoons. Na een moeizaam huwelijk is hij een paar jaar geleden vertrokken, maar Azani bleef achter met flinke schulden. Ze staat onder bewind en hoopt over een paar jaar een schuldsaneringstraject te volgen, als ze een baan heeft gevonden. Ze volgt een mbo-opleiding en wil met ouderen met dementie gaan werken. Azani is vastbesloten haar opleiding succesvol af te ronden, zodat ze ‘eindelijk het heft in eigen hand kan nemen’. Maar het zit niet mee. Ze mist nog een laptop en kan zich moeilijk concentreren omdat ze ’s nachts op de grond slaapt – een bed kan ze zich niet veroorloven. Haar zoon zit bovendien zonder fiets en moet alles lopend of met het ov doen. “Ik gun het hem, al zegt hij dat hij niets verwacht. Toch: ik wil mijn kinderen graag iets geven, dat is al zo lang geleden.” Nynke Doorenbos (51) heeft veel bewondering voor de wilskracht van Azani. “Dat ze ondanks alles wat ze heeft meegemaakt toch wat van haar leven wil maken. Daarnaast vind ik het mooi dat ze graag met ouderen met dementie wil gaan werken. Mijn moeder heeft veel te maken met thuiszorg en aanverwante dienstverlening, en die mensen zijn altijd zo lief en geduldig met haar. Daar hebben we er veel te weinig van.”

