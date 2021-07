Met een beetje fantasie lijkt dit de hand die Adam uitstrekt naar God

Versie twee van De aardige Amsterdammer van Laszlo Gèleng en Klaas Hartzema strekt zich uit naar de hemel. Beeld Nina Schollaardt

De aardige Amsterdammer Sinds 2012

Kunstenaars Laszlo Gèleng, Klaas Hartzema

Waar Droogbak, zijde Nieuwe Westerdokstraat

Het vingertje op de Eenhoornsluis heeft er niet lang gestaan. Het bronzen beeldje was een eerbetoon aan Nel van Dijk, de bevlogen straatmanager van de Haarlemmerstraat en -dijk die in 2019 is overleden. Op haar sterfbed had ze gezegd geen grafsteen te hoeven, maar een priemend vingertje waar voorbijgangers over zouden struikelen leek haar wel leuk. Een anonieme kunstenaar liet haar wens in vervulling gaan. Een net zo anonieme vandaal, of waarschijnlijker: verzamelaar, liet het sculptuurtje weer verdwijnen.

Zes jaar geleden gebeurde hetzelfde met een soortgelijk eerbetoon. Het beeld De aardige Amsterdammer werd in 2012 neergezet op het pleintje dat ingeklemd zit tussen het spoor en de Nieuwe Westerdokstraat. Het enige pand aan dit pleintje huisvest De Regenboog Groep, een organisatie die dak- en thuislozen steun biedt. Kunstenaar Klaas Hartzema werkte hier als begeleider toen hij dit monument voor alle vrijwilligers van de stad maakte. De constructie was echter niet helemaal hufterproof en drie jaar later werd het beeld tijdens Koningsdag van zijn sokkel gerukt.

Het oorspronkelijke werk was een linkerhand uitgevoerd in wit kunststof. De pols kwam uit de sokkel en knikte een beetje zodat de gekromde vingers zich lijken uit te strekken voor het schudden van een andere hand. De lichte kanteling naar achteren geeft de beweging iets vragends. Met een beetje fantasie laat het beeld zich vergelijken met de hand die Adam uitstrekt naar God in Michelangelo’s beroemde plafondschildering van de Sixtijnse kapel.

Het vervangende beeld dat Hartzema ontwierp in samenwerking met Laszlo Gèleng is gemaakt van brons en staat stevig verankerd. Niet alleen het materiaal is anders, ook de vorm. De vingers van de hand staan nu naar boven gericht. Er spreekt wanhoop uit dit gebaar, alsof er wordt getast naar een laatste strohalm.

Bij de plaatsing van het eerste beeld werd ook voor de eerste keer De aardige Amsterdammer van het jaar uitgeroepen. Dat was Herman Kuijl, jarenlang vrijwilliger bij Blaka Watra, het inloophuis voor daklozen en verslaafden, en buddy voor kwetsbare stadsgenoten. In een reactie op AT5 zei hij het best raar te vinden die titel te krijgen voor iets wat hij normaal vindt, maar een eer vond hij het wel.

Sindsdien wordt ieder jaar een vrijwilliger in het zonnetje gezet. Aan kandidaten geen gebrek. Volgens een recent rapport van de Vrijwilligersacademie Amsterdam doen Amsterdammers vaker dan gemiddeld iets voor het gemeenschappelijke goed zonder daar betaling voor te verlangen. Bijna vier op de tien Amsterdammers doen vrijwilligerswerk.

Edo Dijksterhuis

Baksteen sculptuur en vijver, door Per Kirkeby. Beeld Nina Schollaardt

Baksteen sculptuur en vijver Van Per Kirkeby

Geplaatst 1990

Waar Hildo Kropplein

Het plein draagt de naam van een beeldhouwer die als geen ander zijn stempel drukte op het straatbeeld van Amsterdam. Misschien daarom staan op het Hildo Kropplein in Oost twee kunstwerken in de openbare ruimte dicht bij elkaar. Langs de J.M van der Meylaan staat een transformatorhuisje.

Het werd in 1989 door Carolien Feldbrugge getransformeerd tot een reuzenversie van een blik corned beef.

Meer richting de Cruquiusweg staat een ander kunstwerk, een bakstenen gebouw zonder ramen of deuren. Het staat er sinds 1990 en werd ontworpen door de Deense kunstenaar Per Kirkeby (1938-2018). Je kunt er wel in, maar het is onduidelijk of het gebouw een functie heeft en wat deze dan zou moeten zijn. De strenge vormen van het bouwwerk contrasteren met een vijver daarnaast, die bij het kunstwerk hoort en juist golvende contourlijnen heeft.

Ze lijken niets met elkaar te maken te hebben, maar toch zijn de sculptuur van Kirkeby en het huis van Feldbrugge verwant. Ze verwijzen naar het verleden van de omgeving, waar van 1888 tot 1988 een groot abattoir en een veemarkt waren gevestigd.

Kirkeby werd geïnspireerd door goede herinneringen aan zijn jeugd in Kopenhagen, toen hij veel bij een bakstenen muur langs het water speelde. Met dit gebouwtje wilde hij kinderen een vertrouwde plek geven om te spelen en zich te verstoppen. Of dat gelukt is weten we niet. Het gebouwtje lag er op een zomerse dag in elk geval een beetje verlaten bij. Binnen stond een blikje bier. Er was wat graffiti. De stenen zijn hier en daar groen uitgeslagen. Boven de bogen groeien struiken, wat niet de bedoeling kan zijn en op den duur funest is voor het kunstwerk.

Het gebruik van baksteen is niet toevallig. Kirkeby maakte decennialang in allerlei landen bakstenen sculpturen die op kleine monumenten of huizen lijken. Voor Kirkeby was het materiaal een verwijzing naar Kopenhagen; en natuurlijk ook naar Hildo Krop en de Amsterdamse School, dat kwam in dit geval mooi uit. Zo’n honderd jaar geleden was de expressionistische baksteenarchitectuur in beide steden razend populair. Daarnaast komen de vormen van de bogen overeen met de pakhuizen – nu verbouwd tot woningen – aan de Zeeburgerkade.

Het gebouwtje doet ook een beetje denken aan industrieel erfgoed, aan een restant van een groter complex. Dat is ook precies de bedoeling, want Kirkeby wilde de vroegere veemarkt en slachterij in herinnering brengen. Geschiedenis was vaak belangrijk in zijn werk.

Kirkeby werd overigens opgeleid als geoloog. Hij nam deel aan diverse expedities naar Groenland en had toen ook een soort slachthuismomentje. Kirkeby werd samen met een collega aangevallen door een ijsbeer, waarna ze het dier met een schot door het linkeroog gedood hebben.

Kees Keijer

Rotsvast Van Rob Ligtvoet

Geplaatst 1982

Waar Flevopark

Rotsvast, door Rob Ligtvoet. Beeld Nina Schollaardt

De klimaatcrisis is echt, bevestigden de recente overstromingen in Limburg nog maar eens. Maar nieuw zijn overstromingen natuurlijk allerminst in Nederland. In 1422, zes eeuwen geleden dus, beukte de Zuider­zee door de Diemerzeedijk, waardoor aan de oostkant van Amsterdam het meer ontstond dat we nu kennen als het Nieuwe Diep.

Rond het Nieuwe Diep werd in de jaren twintig van de vorige eeuw het Flevopark aangelegd. Aan de oever van het water staat een klein bronzen beeld. Het is een abstract werk, dat lijkt te bestaan uit twee, van boven naar beneden taps toelopende delen, maar de vorm doet denken aan een keukentrapje. Loop er langs met kinderen langs en gegarandeerd dat ze even op het ‘trapje’ willen zitten, de voetjes op een uitstekend deel aan de onderkant dat iets heeft van een trede. Opvallend is het geribbelde reliëf van het beeld.

Maar wat is dit voor beeld? Wie maakte het? En hoe lang staat het er al? Stadsdeel Zeeburg had lang echt geen idee. In de archieven was er niets over te vinden, in opdracht van de gemeente werd het dus in elk geval niet gemaakt. Op de ­eigen website deed het stadsdeel in 2007 een oproep, die werd overgenomen door Het Parool en RTV Noord-Holland.

En toen melde zich kunstenaar Rob Ligtvoet (1939-2017). Het beeld bleek Rotsvast te heten en hij had het gemaakt in de jaren zeventig. Lang had het op Ligtvoets atelier gestaan, maar toen hij in 1982 verhuisde, had hij er geen ruimte meer voor. Met een stel sterke vrienden plaatste de kunstenaar het aan de oever van het Nieuwe Diep. Dat het daar 25 jaar lang had gestaan zonder dat iemand wist waar het vandaan kwam, vond hij wel mooi.

Voor prietpraat over zijn artistieke beweeg­reden moest je niet bij Ligtvoet zijn. Over Rotsvast zei hij in 2007: “Het is precies wat het is, een rotsachtig ding. Iedereen moet zelf weten wat hij erin wil zien.”

Anders dan het lijkt, bestaat Rotsvast niet uit twee delen, maar is het beeld gemaakt van één grote bronzen plaat. Het geribbelde reliëf heeft zijn oorsprong in IJmuiden. Met gips maakte Ligtvoet daar een afdruk van het strandzand die hij later in brons vatte. Wat dat betreft had Rotsvast niet op een mooiere plek kunnen staan dan aan het Nieuwe Diep. Het is alsof de golfjes van het water zich weerspiegelen in het beeld.

Peter van Brummelen

Boom Van Marianne van den Heuvel

Geplaatst 2000

Waar Vrolikstraat

Boom, door Marianne van den Heuvel. Beeld Nina Schollaardt

Twee cijfers, onder elkaar in steen gegraveerd: 1980, 1993. Tussen die jaartallen leefde Zülbiye Gündüz. Twaalf was ze, toen ze op 23 maart 1993 om half negen in de ochtend in de Vrolikstraat tegenover een verwarde man kwam te staan. Hij zwaaide met een tafelpoot die hij bij het grofvuil had gevonden. Hij sprak haar aan, maar Zülbiye gaf geen sjoege en liep door, op weg naar school.

Een getuige zag dat de man de tafelpoot met twee handen vastpakte en op het meisje insloeg. Hij zou stemmen hebben gehoord die hem tot deze daad dreven. Bloedend lag ze op straat. Op weg naar het ziekenhuis, in de ambulance, overleed ze aan een schedelbreuk en hersenletsel.

Met de mededeling ‘ik heb mogelijk iemand neergeslagen’, meldde de man zich bij het politiebureau ’s-Gravesandeplein. Waarna hij de benen nam. De man werd de volgende dag gearresteerd in een daklozenpension.

Het meisje en de man bleken buren te zijn in de Vrolikstraat. Er werd onmiddellijk door buurtbewoners een provisorisch monument opgetuigd, dat later sneuvelde bij de herinrichting van de Vrolikstraat.

In februari 2000 kwam er een permanent monument: Boom. Gemaakt van Belgisch hardsteen, door Marianne van den Heuvel (1947). Ter hoogte van nummer 38, op de kruising tussen de Vrolikstraat en Iepenweg. Verwerkt in een muur die een kleine speeltuin scheidt van de openbare weg. Met aan de voet van het monument mozaïektegels afkomstig van het ‘eerste’ gedenkteken.

Van den Heuvel: “Voor het Amsterdams-Turkse meisje Zülbiye, dat in de Amsterdamse Vrolikstraat werd vermoord, maakte ik in opdracht van de stadsdeelraad Watergraafsmeer/Amsterdam-Oost het monumentje ‘Boom’. De boom is zowel in onze als ook in de islamitische cultuur het symbool van de band tussen leven en dood: een boom die wortelt in de aarde en groeit naar de hemel.”

Symbolisch is ook dat een boompje, dat pal naast het beeld is geplant, die stenen boom een beetje aan het oog onttrekt. Zo staat het er vrij onopvallend bij, dat monument. En omdat veel mensen wellicht niet wisten wat een dramatisch verhaal er achter dat kleine beeld schuilgaat, werden er nogal eens afval en fietsen voor ­geplaatst, waardoor Boom aan het oog werd onttrokken. De gemeente zette er een soort verkeersbord bij: ‘Gedenkteken. Gelieve hier géén objecten te plaatsen.’

De 34-jarige man die Zülbiye doodsloeg, werd in augustus 1993 veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens moord. Zülbiye kreeg een begrafenis in Turkije, ze ligt naast haar grootvader.

Maarten Moll

Amphitrite Van Albert Termote

Geplaatst 1956 / 2009

Waar Kop KNSM-laan

Het is een heerlijk overdadig fonteinbeeld: Amphitrite van de Belgische beeldhouwer Albert Termote (1887-1978). De godin van de zee, haar blik smachtend gericht naar de hemel, zit onhandig balancerend op de rug van een steigerende hippocampus (half paard half vis) die in een ondiepe vijver staat. Achter haar duikt een dolfijn op uit het bassin; voor haar blaast haar zoon Triton (half mens half vis) de hoorn. Er gutst water uit de neusgaten van de hippocampus, zoals er ook water spuit uit de ogen van de dolfijn. Op een rotsblok in het water staat het gelegenheidsgedicht Amphitrite van A. Roland Holst (in moeilijk leesbare kapitalen):

Dochter van Nereus

hoog te paard, hoe raast

de branding waar uw zoon

de zeehoorn blaast!

Luidt weer een eeuw hij

in voor onze schepen?

Uw wild hart bleef hun

harten steeds het naast.

Termote en Roland Holst kenden hun klassieken: in de Griekse mythologie sloeg Amphitrite op de vlucht nadat Poseidon haar tot zijn gemalin had verkozen. De god van de zeeën en de wateren (en van de paarden en de aardbevingen) liet het er niet bij zitten en stuurde een dolfijn achter haar aan. Het lukte de dolfijn haar mee terug te brengen. Nadat Poseidon Amphitrite had gehuwd, beloonde hij het beestje door hem in een sterrenbeeld te veranderen en aan de hemel te plaatsen.

Het bronzen fonteinbeeld van Termote kent zelf ook een roerige geschiedenis. De fontein is in 1956, bij het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM), door het personeel van de rederij geschonken – de bijdrage daarvoor werd automatisch ingehouden op het loon. Jarenlang stond het in een door Mien Ruys ontworpen parkje op het KNSM-eiland, maar nadat in 1980 de laatste activiteiten van de KNSM van het Oostelijk Havengebied naar Havens West en Rotterdam waren verplaatst, werd de beeldengroep gedemonteerd en opgeslagen.

Door bemoeienis van de Kroonvaarders, de vereniging van voormalig personeel van de KNSM, kreeg Amphitrite in 1989 een plek in het water van het Oosterdok. Die locatie bleek niet ideaal; het beeld werd aan het gezicht onttrokken door de bouw van architectuurcentrum Arcam en kwam steeds verder in de verdrukking door de aanleg van steigers.

Vanaf 2000 werd gesproken over een mogelijke terugkeer van Amphitrite naar het KNSM-eiland, in 2009 was het eindelijk zover: na een grondige, mede door de Kroonvaarders gefinancierde restauratie staat de beeldengroep op de kop van de KNSM-laan – op een steenworp afstand van de Kompaszaal, een van de mooiste overblijfselen van de KNSM.

Jan Pieter Ekker

Ramses Shaffy, levenslijnen door Marjan Laaper. Beeld Nina Schollaardt

Ramses Shaffy, Levenslijnen Sinds 2016

Kunstenaar Marjan Laaper

Waar Metrostation Vijzelgracht

Het pand waar nu Café Vijzel zit, heette vroeger De Gelaghkamer en was de stamkroeg van chansonnier en toneelspeler Ramses Shaffy (1933-2009). Toen schuin tegenover het etablissement een nieuw metrostation werd gebouwd, gingen al snel stemmen op deze halte te vernoemen naar de zanger van Sammy, Ik drink en ’t Is stil in Amsterdam. De gemeenteraad hield vast aan de naam Vijzelgracht maar schreef wel een wedstrijd uit voor een artistiek eerbetoon. ­Marjan Laaper won die.

De Rijksakademie-alumnus wilde geen gewoon portret maken, maar iets met meer lagen, meer poëzie. Ze verdiepte zich in de ­biografie We zien wel! (2011) van Sylvester Hoogmoed en kwam op het idee om een beeld van Shaffy te schetsen via de collega’s, vrienden en familie die hem gevormd hadden. Van levensloop associeerde ze al snel door naar levenslijnen: het patroon in een handpalm dat verschilt per persoon en volgens handlezers iemands lot beschrijft.

Laapers eerste klus was het uitdunnen van het aantal personages in de biografie. Uit een groslijst van wel zestig namen destilleerde ze er 28. Aanwezig vanwege haar afwezigheid is Shaffy’s moeder, een Pools-Russische gravin die hem op zijn zevende naar een tante stuurde omdat ze niet meer voor hem kon zorgen. Van Shaffy’s minnaars koos de kunstenaar voor Joop Admiraal, de man voor wie hij uit de kast kwam, en de veel minder bekende Vincent Walter, die de flamboyante levensstijl van de zanger niet kon bijbenen, alcoholist werd en op 46-jarige leeftijd overleed. Ook de toenmalige fine fleur van het Nederlands toneel, van Kitty Courbois en Ellen Vogel tot Ko van Dijk en Albert Mol, ­ontbreekt niet.

Als basis voor het portret koos Laaper een foto van W.A. Top uit 1968. Shaffy is dan in de bloei van zijn leven en op het toppunt van zijn roem. Het is een van de weinige foto’s waarop hij geen hoed draagt, nadrukkelijk poseert of dromerig wegkijkt. Laaper bracht de foto terug tot de contouren, die ze als een fotonegatief laat oplichten met LED-lampjes achter een glasplaat van 24 bij 13 meter.

De verlichte lijnen komen langzaam opzetten. Wie afdaalt met de roltrap ziet steeds iets anders. Een paar keer per uur is Shaffy’s gezicht als geheel te zien. Laaper ontwierp 39 verschillende sequenties waarin het portret lijn voor lijn wordt opgebouwd. Daardoor kan het soms abstract ogen: als een landschap of een sterrenformatie. Maar reizigers kunnen er ook een metroplattegrond in zien.

Edo Dijksterhuis

Abri en peperbus aan het Van Limburg Stirumplein, wachtruimte voor tramlijn 3 tussen Flevopark en Westergasfabriek. Beeld Nina Schollaardt

Abri en peperbus Sinds 1997

Kunstenaar Frank Halmans

Waar Van Limburg Stirumplein

Het is een van zijn favoriete werken. Limburger Frank Halmans, al jaren woonachtig in de provincie Utrecht: “Ik kan er goed mee uitleggen wat ik in mijn werk voor de openbare ruimte doe.” Halmans probeert steeds een betekenislaag toe te voegen aan dingen die gewoon gebruikt worden. “Mensen hebben vaak niet eens door dat ze met beeldende kunst te maken hebben.”

Abri en peperbus lijken gewoon wat ze zijn. Een modernistisch bouwsel uit de wederopbouw als wachthuisje voor de tram en een peperbus. Totdat je in de abri plaatsneemt en de bronzen sanseveria’s voor de ruiten ziet.

Halmans: “Ik ben in mijn werk vaak met wachten en tijd bezig. Als je met het openbaar vervoer reist, moet je met extra tijd rekening houden. Je vertrekt altijd eerder. Dus thuis ben je eigenlijk al half aan het wachten. Wat je doet, doe je in elk geval met halve aandacht. Je hebt misschien ook achter de vensterbank naar buiten gekeken en denkt op een gegeven moment: nu is het tijd. Dan ga je naar buiten en dan sta je in een tramhalte weer achter glas en weer achter een sanseveria.”

“Dat moment van contemplatie, dagdromen of verstilling tussen twee bewegingen in, is heel omslachtig om in een werk te vangen, maar dat is hier goed gelukt.”

De kunstopdracht was gericht op een wachtruimte, de peperbus noemt Halmans bijvangst. “Er stonden al een metalen transformatorhuisje en een peperbus, die zouden verdwijnen. Toen heb ik als niet-Amsterdammer gezegd: die peperbussen zijn behoorlijk iconisch, ik zou het jammer vinden als hij weg zou gaan.”

Halmans koos dezelfde bank als in de wachtruimte als sokkel voor de peperbus. Leden van de begeleidingsgroep wilden de krakersbeweging terugzien in het werk, omdat zij daar in de jaren tachtig actief waren geweest. Een onmogelijke opdracht, maar Halmans vond een ironische oplossing. Hij ontwierp een soort spreekgestoelte bij de peperbus. “Dat is de plek waar de volgende revolutie kan worden aangekondigd.”

Halmans heeft Abri en peperbus al lang niet gezien, want hij heeft er een hekel aan om zijn eigen werk in de openbare ruimte te bezoeken. “Als ik op het Westergasterrein moet zijn, heb ik de neiging om een halte eerder uit te stappen. Deze dingen zijn een eigen weg gaan leiden. Ik herinner me ze het liefst zoals ze nieuw waren. Als ik het aantref en er is iets mee aan de hand, dan kan ik niet anders dan proberen te achterhalen wie daar nu verantwoordelijk voor is. Dat is eigenlijk heel vervelend werk.”

Kees Keijer

Monument voor de Tachtigers in het Oosterpark Beeld Nina Schollaardt

Monument voor de Tachtigers

Sinds 1992

Kunstenaar Jan Wolkers

Waar Oosterspark

We kennen Jan Wolkers vooral als schrijver natuurlijk, maar van huis uit was hij beeldhouwer. In heel Nederland staan werken van zijn hand, ook in Amsterdam, waar ze variëren van een naturalistisch standbeeld van een jongen met een haan boven zijn hoofd in Geuzenveld, tot het Auschwitzmonument (met de gebroken spiegels) in het Wertheimpark.

In het Oosterpark staat Wolkers’ Monument voor de Tachtigers, de schrijversbeweging die voor vernieuwing zorgde in de ingedutte literaire wereld van het Nederland van de late negentiende eeuw. Het beeld is van roestvrij staal (lekker onderhoudsvrij) en staat in de rietkraag van de grote vijver in het park.

Op het eerste gezicht zou je de vorm kunnen associëren met die van een vogel. Maar wat Wolkers verbeeldde waren een vlam en een golf. De inspiratie daartoe kwam uit een gedicht dat Hendrik Marsman in 1927 schreef bij de dood van Herman Gorter, de voornaamste Tachtiger en de man die zijn marathon­gedicht Mei (4381 versregels!) liet beginnen met de nog altijd graag geciteerde woorden: Een nieuwe lente en een nieuw geluid.

Op een verklarende lessenaar op de oever van de Oosterparkvijver staat een citaat uit Marsmans gedicht:

Hij was van vuur,

een golf, een vlam,

een stromend stuk natuur

Dat zijn mooie woorden. Maar het beeld van Wolkers staat er ook fijn bij, sierlijk en stoer ineen. Dat het uitgerekend hier staat, is niet toevallig. Aan de overkant van de straat langs de lange zijde van het park bevindt zich het Witsenhuis, ooit een trefpunt van de Tachtigers.

Het Witsenhuis dankt zijn naam aan Willem Witsen, de schrijver, etser en fotograaf die hier lang woonde en werkte (nadat hij de atelierwoning had over genomen van collega en vriend George Breitner). Graag ontving Witsen thuis schrijvers en kunstenaars, voor pittige discussies en lol. Behalve leden van de Tachtigers kwam zelfs de Franse dichter Paul Verlaine er over de vloer.

In het Witsenhuis herinnert aan dat bezoek nog altijd de zogeheten Verlainekamer, de kamer waar de Fransman sliep (eigenlijk Witsens eigen slaapkamer). De Verlainekamer is net als de rest van de eerste verdieping van het Witsenhuis op afspraak te bezoeken; meubilair, boeken en andere eigendommen van Witsen zijn nog allemaal aanwezig.

De overige vertrekken worden sinds 1943, zoals bepaald door Witsens weduwe, bewoond door schrijvers. Marga Minco schreef hier de kroniek Het bittere kruid, Thomas Rosenboom de roman Gewassen vlees.

Peter van Brummelen

Flowers, Oosterspoorplein Beeld Nina Schollaardt

Flowers

Sinds 2002

Kunstenaar Karel Appel

Waar Oosterspoorplein

Het beeld van Karel Appel leidt de aandacht een beetje af van een ander object op het Oosterspoorplein. Een ijzeren plaat waaruit letters zijn gesneden, waardoor je, omdat erachter een struik bloeit, letters van bloemen ‘leest’.

‘Muiderpoortstation

Vanaf dit station zijn tussen

3 oktober 1942 en 26 mei 1944

ruim elfduizend joden naar het

doorgangskamp Westerbork weggevoerd.

De meesten zijn vermoord in de

vernietigingskampen in Midden-Europa.’

Het plein, gelegen tussen de twee sporen van het Muiderpoortstation, is daardoor een historische, beladen plek. Iets verderop staat dan het bronzen beeld Flowers. Of de twee objecten iets met elkaar te maken hebben, of er op dit plein plaats kan zijn voor bloemen, is de vraag.

Feit is wel dat Karel Appel in 1921 in de nabijgelegen Dapperbuurt is geboren. En dat de kunstenaar, die stierf in 2006, tevreden was met de locatie. Eerder stond het beeld, dat hij in 1991 vervaardigde, in Den Haag, en op verschillende plekken in Italië. Op 5 september 2002 werd Flowers op het Oosterspoorplein onthuld. Het stadsdeel wil graag de herinnering aan ‘een van de belangrijkste kunstenaars van de twintigste eeuw’ levend houden.

Het beeld, 1,5 meter hoog en 2 meter breed, bestaat uit vier bloemen, drie liggende en een staande, en rust op een ronde sokkel.

Appel maakte het beeld op zijn Toscaanse landgoed ten zuiden van Florence van oude troep die hij raapte op het terrein van zijn wijnmakende en kunstverzamelende buurman. Hij gebruikte oude ploegmessen – de bloemen – en delen van wijnvaten – de stelen en de voet – om zijn beeld te construeren. Daarna goot hij het in brons, en noemde het Margriet. (Waarom is het omgetiteld in Amsterdam komen te staan?)

Tussen 2011 en 2014 was het Oosterspoorplein Appelloos. Iemand had de verleiding niet kunnen weerstaan om de staande bloem te plukken. De gemeente verwijderde het aangetaste beeld, de sokkel bleef staan, en sloeg het op.

Gelukkig had Appel nog een gieting van het beeld gemaakt: Madeliefjes. Dit was in het bezit van de kunstverzamelende wijnboer. De staande bloem van dat beeld werd door een bronsgieter nagemaakt, en op 11 december 2014 was ­Flowers weer compleet, en terug op het Oosterspoorplein. En daar staat het nog steeds.

Maar iemand in Amsterdam heeft nog een originele bloem van Karel Appel in bezit.

Maarten Moll

Het Gouden Kruis. Beeld Nina Schollaardt

Het Gouden Kruis

Sinds 1990

Kunstenaar Han Goan Lim

Waar Kruising Schoonhovendreef-Schaikstraat

“Ik heb duidelijkheid willen scheppen op een onduidelijk kruispunt,” aldus de Rotterdamse beeldend kunstenaar Han Goan Lim over zijn Gouden Kruis, een constructivistisch sculptuur op een driehoekig grasveldje op de kruising van de Schoonhovendreef en de Schaikstraat, vlak bij het spoorviaduct. Lim maakte het in 1990, nadat hij als winnaar van een wedstrijd uit de bus was gekomen. Het was de tijd van de ‘percentageregeling voor beeldende kunst’, ter bevordering van kunst bij nieuwbouw in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf.

Lim bedacht een opengewerkte dubbele kruisvorm, opgebouwd uit vierkante en rechthoekige profielen. Het hoogste punt van de constructie reikt tot tien meter, en toch oogt het licht en subtiel, ook omdat de diagonale lijnen het overwegend horizontale architectonische beeld van de bebouwing van Gaasperdam doorbreken.

De kruisvorm staat volgens Lim voor ‘begrenzing’ en markeert de overgang tussen stad en landschap. Zoals de titel aangeeft, was het ‘grensobstakel’ oorspronkelijk goudkleurig (“Het gebruik van de kleur goud heeft een vervreemdende en paradoxale betekenis en verbijzondert het beeld.”), maar in de loop der jaren is het veranderd in een onbestemde, donkere bruinachtige kleur.

Omdat zijn kunstwerk daardoor veel somberder oogt dan zijn bedoeling was, diende Lim eerder dit jaar een aanvraag voor groot onderhoud in bij het stadsdeel. Daarbij voegde hij tevens een verzoek om – zoals ooit zijn bedoeling was – ledverlichting aan te brengen onder het beeld, waardoor het ’s avonds lijkt te gaan zweven. Ook hoopt hij dat Het Gouden Kruis van een andere, duurzamere kleur kan worden voorzien: zilver. De naam van zijn kunstwerk kan wat Lim betreft dezelfde blijven, maar mag ook veranderd worden in Double Cross – een titel die hij bij oplevering ook al gebruikte.

De aanvraag is inmiddels goedgekeurd door het Stadscuratorium, maar voordat het kunstwerk kan worden overgeschilderd moet er een ‘participatietraject’ worden doorlopen, en moet het dagelijks bestuur zich er nog over buigen. Voorlopig zal Het Gouden Kruis dus nog wel even bruin blijven.

Hoewel Han Goan Lim de pensioengerechtigde leeftijd inmiddels ruimschoots heeft bereikt, bekommert hij zich niet alleen om zijn eerder gerealiseerde werken. Hij is adviseur bij de totstandkoming van een landelijk Moluks monument op de Lloydkade in Rotterdam. En samen met Anne-Mercedes Langhorst heeft hij een monument ontworpen voor de Rotterdamse filmtycoon Abraham Tuschinski, dat een plek moet krijgen in Little C, een bekroond nieuwbouwproject aan de Rotterdamse Coolhaven.

Jan Pieter Ekker

De Reus van Bickerseiland. Beeld Nina Schollaardt

Reus van Bickerseiland

Sinds 1647/2011

Kunstenaar Anoniem/Egon Schrama

Waar Bickerswerf

Weinig beelden in de Amsterdamse openbare ruimte hebben een geschiedenis zo lang en een actieradius zo groot als De Reus van Bickerseiland. De historie begint in 1631, als regent en handelaar Jan Bicker een van de westelijke eilanden koopt die in de decennia daarvoor zijn ontstaan door aanplemping. Hij vernoemt het naar zichzelf, Bickerseiland, en laat er een groot huis op bouwen. Onderdeel van dit vastgoed is een hoge toren, die Bicker uitzicht biedt over het IJ, waar zijn schepen met handelswaar uit de Levant komen aanvaren. De ­uitkijkpost wordt bekroond door een beeld van de Romeinse god Mars.

Dit houten beeld is waarschijnlijk gemaakt door een scheepstimmerman. Het heeft iets weg van boegbeelden op schepen, met dezelfde stijfheid, maar dan losstaand. De oorlogsgod is gehuld in een harnas met riem, draagt een schild in de ene en een speer in de andere hand en op zijn hoofd prijkt een ornamentele helm.

Doorgerot origineel

Als de toren in 1700 moet wijken, wordt De Reus naar beneden getakeld en krijgt hij een plaatsje op het terrein van scheepswerf De Reus, waar hij uitgroeit tot symbool van werklust. Een eeuw later wordt de werf overgenomen door Lucas Jonker, een grofsmid die onder meer het balkonhekwerk voor het Paleis op de Dam heeft gemaakt. Hij bouwt zijn bedrijf uit tot een fabriek die stoomketels en nautische hardware produceert.

Opvolgers in het familiebedrijf koesteren hun mascotte en laten in 1950 zelfs een replica maken, als het origineel doorgerot blijkt te zijn. Als de machinefabriek Hk. Jonker & Zn. in 1972 verhuist naar het Zuid-Spaanse Alicante, gaat De Reus mee. In die periode is Bickerseiland een verloederd stukje stad en staan ambitieuze projectontwikkelaars in de rij om te slopen en saneren. Bewoners hebben wel wat anders aan hun hoofd dan een verdwenen standbeeld.

Via Canada en Canarische Eilanden

Rond de eeuwwisseling is het eiland echter flink opgeknapt en komt een lobby op gang om De Reus terug te halen. De zoektocht leidt naar Canada, waar het beeld in de tuin van een van de Jonkernazaten ligt. Met de boot reist De Reus naar de Canarische eilanden, om zijn weg naar Amsterdam per vliegtuig te vervolgen. Na restauratie wordt het beeld op 6 juli 2011 onthuld door burgemeester Eberhard van der Laan.

De Reus staat niet langer op een toren, maar toch op hoogte. Hedendaags kunstenaar Egon Schrama ontwierp een metershoge metalen sokkel, met daarin gestanst de verzen die de lokale dichter Jan Witte wijdde aan deze ­‘krijger van grote waarde’.

Edo Dijksterhuis

Beeld Jet de Nies

Het kunstwerk 11 Rue Simon-Crubellier ontleent zijn naam aan een fictief adres in Parijs, ­een appartement uit een roman van de Franse schrijver Georges Perec. Beeld Nina Schollaardt

11 Rue Simon-Crubellier Sinds 2018

Kunstenaar Matthew Darbyshire

Waar Stadionplein

De plek roept bij veel Amsterdammers tal van herinneringen op. Aan historische wedstrijden van Ajax, aan een snelle hap bij de Febo, maar ook als start- en eindpunt van touringcars. Busreizen naar strand, sneeuw of buitenlandse steden verliepen steevast via het Stadionplein.

Het was sowieso geen plek om lang te blijven of gezellig te verpozen. Een non-plaats, om de beroemde term van de Franse antropoloog Marc Augé te gebruiken. Net als snelwegen, vliegvelden of winkelcentra was het kale, winderige Stadionplein voor de meeste mensen een doorgangsplek.

Zoals bekend ging het plein op de schop. De touringcars verdwenen, de Febo bleef, zij het in een splinternieuw pand, naast een tandartsenpraktijk. Een kunstwerk mocht onderdeel worden van het nieuwe plein, waar omwonenden zich thuis konden voelen.

Persoonlijke plek

Die bewoners wilden aanvankelijk een fontein of een beeld van een klassieke grootheid. De Engelse kunstenaar Matthew Darbyshire wilde de lat iets hoger leggen. Een plek maken waar mensen zich thuis voelen en die tegelijk toegankelijk blijft voor iedereen. Een persoonlijke plek, die toch onderdeel is van de openbare ruimte.

Hij bouwde een kopie van een van de appartementen die op het plein uitkijken, op ware grootte. De plattegrond ligt er in beton, de meubels en andere spullen in het interieur zijn van brons. En iedereen kan zomaar binnenlopen, gaan liggen op de chaise longue van Satyendra Pakhalé, je sinaasappel uitpersen op de pers van Philippe Starck of je benen uitstrekken op de salontafel van Isamu Noguchi.

De titel 11 Rue Simon-Crubellier is ontleend aan een fictief adres in Parijs, een appartement uit een roman van de Franse schrijver Georges Perec. De inrichting heeft Darbyshire samen met omwonenden uitgekozen. De kunstenaar presenteerde een online interieurontwerpprogramma. De objecten met de meeste stemmen bepaalden de keuze voor de inrichting.

Scherpe kantjes

De meubels en gebruiksvoorwerpen zijn in elk geval zeer herkenbaar. Soms zijn het designklassiekers die nu peperduur zijn en vooral in musea zijn te bewonderen, zoals de postmoderne kast van Ettore Sottsass. Andere ontwerpen zijn gewoon nog te koop, zoals een ijskast, waterkoker of een stroomstrijkijzer. De objecten komen ook uit verschillende tijden. Er staat een iMac, maar ook een telefoon uit 1930. Wat de afzonderlijke voorwerpen met elkaar verbindt, is dat alles een beetje gestileerd is. De scherpe kantjes zijn er letterlijk afgehaald.

Er spuit overigens water uit de wasbak, de wc en de radiator. Hebben de omwonenden toch nog een fontein gekregen.

Zoals vijf strepen vier wanden zijn, 1 van de 103 putdeksels van De ontmoeting van Maria Barnas in het Diemerpark. Beeld Nina Schollaardt

De ontmoeting Sinds 2003

Kunstenaar Maria Barnas

Waar Diemerpark, IJburg

Ooit lag hier een van de beruchtste vuilstortplaatsen van het land en tot in de jaren zeventig werd er chemisch afval verbrand. Foto’s van die verbrandingen, met enorme zwarte rookwolken, ogen of ze in oorlogsgebied zijn gemaakt. En volgens de overlevering zagen schippers van de vrachtschepen op het nabijgelegen Amsterdam-Rijnkanaal soms ontploffende vaten chemicaliën voorbijvliegen.

En nu is er het Diemerpark, de belangrijkste groenvoorziening van de wijk IJburg. De bio­diversiteit is er groter dan in welk ander stadspark en er is een strandje waar volkomen veilig kan worden gezwommen. Dit is mogelijk doordat over het gifgebied als het ware een beschermende doos is gezet. De stort is afgedekt met speciale lagen zand en klei, eromheen zijn damwanden tot wel 26 meter diep de grond ingeslagen.

103 putdeksels

Hoge bomen staan er niet in het Diemerpark, want hun wortels zouden de beschermlaag aantasten. Maar het gebied is inmiddels wel dusdanig begroeid dat het even zoeken kan zijn naar het kunstwerk De ontmoeting van Maria Barnas. Zij bracht teksten aan op de 103 gietijzeren putdeksels in het park, die noodzakelijk zijn voor de controle van het gebied. Tezamen vormen deze teksten een gedicht.

Maria Barnas (1973), beeldend kunstenaar en schrijver, maakte het kunstwerk kort na haar afstuderen aan de Rietveld Academie. “Na het sluiten van de stortplaats was de natuur zijn gang gegaan en was er zo’n bijzonder gebied ontstaan dat er ook weer mensen waren die het betreurden dat er een park kwam. De omgeving was eng, vanwege al dat gif, maar tegelijk ook paradijselijk. Ik vond het heel inspirerend ermee aan de slag te gaan.”

Onder- en bovenwereld

Barnas bedacht voor de putdeksels geheimzinnig overkomende teksten als ‘tijd is een blauwe vis die boven het water sprong ik laat je gaan’ en ‘een toekomst gevouwen als een brief’. “Die putdeksels vormen een ontmoeting tussen de onder- en de bovenwereld. Mijn kunstwerk gaat over een andere ontmoeting. De teksten zijn de gedachten van een man en een vrouw die hebben afgesproken in het park, maar elkaar niet kunnen vinden.”

De teksten hoeven niet in een bepaalde volgorde te worden gelezen. “Je kunt beginnen waar je wilt. De 103 deksels liggen ook niet in een bepaald grid. Wat ik leuk vind is dat ze in officiële documenten ook niet zijn genummerd, maar elk de naam van een van mijn teksten dragen. Een gemeentewerker zou voor werkzaamheden dus niet op zoek moeten naar bijvoorbeeld put 54, maar naar put ‘morgen waarin alles rood is of een woord’.

13 juli: Van een drol is geen sprake, dit blijken twee mannen te zijn

De Worstelaars (1959) in het Flevopark. Beeld Nina Schollaardt

De Worstelaars Sinds 1960

Kunstenaar Hans IJdo

Waar Flevopark

Dé blikvanger van het Flevopark is dat grote beeld van Piet Parra aan de rand van een weide in de zuidoosthoek. Anxiety Bunny heet het, al schijnt het in de volksmond Angsthaas te worden genoemd. (Hoe een konijn in een haas veranderde, daar is geen goochelaar aan te pas gekomen.) Het polyester beeld, een gift van stichting Appelsap, staat er sinds 2018.

Al veel en veel langer is in datzelfde park een ander beeld te zien. Het staat wat onder bomen verscholen en je fietst of loopt er zo aan voorbij. Misschien omdat het er al zo lang staat dat het je niet meer opvalt.

Grote drol?

Het is een plastiek, ontworpen door Hans IJdo. Vanuit de verte lijkt het op een klont, of op een, ik zeg het wat oneerbiedig, grote drol op een sokkel.

Dichterbij gekomen is van een drol geen ­sprake, maar blijken het twee mannen te zijn. Twee mannen in brons, die met elkaar aan het stoeien zijn. Of die met een acrobatische act bezig zijn. Toch blijkt ook dat niet het geval te zijn; ze zijn in gevecht. De Worstelaars, is de titel van het beeld.

De een hangt boven de ander, de ander weert af door de handen van de een stevig vast te houden. Al meer dan vijftig jaar houden ze elkaar in evenwicht en wordt niet duidelijk wie ­uiteindelijk zal winnen. Een eeuwige remise.

‘Alsof je ze kunt horen ademen’

In 1960 werd het beeld, een vrije opdracht van de gemeente Amsterdam, in het Flevopark geplaatst. ‘In opperste concentratie worstelen deze twee mannen met elkaar. Door zijn expressieve stijl heeft beeldhouwer Hans IJdo beweging in de sculptuur aangebracht. Alsof je de worstelaars bijna kunt horen ademen’, lees ik op het bordje.

Het beeld is volgens sommigen ook een metafoor. Een metafoor voor de worsteling die het leven is. (De groene aanslag op de ledematen staat dan voor de ballast die we gedurende het leven met ons meetorsen?)

Ook weer zoiets. Waarom kan dit beeld van twee worstelaars niet gewoon een beeld van twee worstelaars zijn? Maar nu zijn we op het glibberige pad van de interpretatie beland.

Goed. De Amsterdamse kunstenaar Hans IJdo (1928-1987) werkte in eerste instantie figuratief. Met het beeld De oogst, van een vrouw die met een sikkel koren maait, wint hij in 1953 de Prix de Rome. Later ging hij abstract werken. Op het Buikslotermeerplein staat Staalplastiek, een in 1971 geplaatst beeld van twee stalen, gedraaide kolommen.

Een groter contrast met de twee met elkaar worstelende mannen is bijna niet mogelijk.

12 juli: Beeldenroute Brettensuite: beelden als een rij kralen aan een ketting

Monumentaal werk van Herbert Nouwens langs het Brettenpad. Beeld Nina Schollaardt

Sinds 2014

Kunstenaar Herbert Nouwens

Waar Westerpark/Sloterdijk/De Bretten

Dat je tijdens een winterse coronawandeling in nog onverkend gebied ineens langs vier poten omhoog kijkt naar… een halve onderzeeër? Ruimteschip? Gigantische steen? Reu­zen­insect? Het was een verwonderende kennismaking met een van de twintig sculpturen van roestkleurige cortenstaal die het Brettenpad markeren – een elf kilometer lange fiets- en wandelroute tussen het Westerpark en Halfweg.

Robuuste constructies van gestapelde blokken staal, al dan niet in combinatie met als ­dolmen aandoende stenen, dooreengevlochten halve cirkels die naar de hemel wijzen, sierlijk bungelende slierten, sprieterige vierkanten, gevouwen flappen van staal. Je kunt de borden bij de beelden lezen, of je fantasie de vrije loop laten als je de groenwitte stippen volgt die de route markeren, langs volkstuinpark Nut en Genoegen, via de kantoren en station Sloterdijk naar en door natuurgebied de Lange Bretten.

Verbinding natuur en kantoren

Kunstenaar Herbert Nouwens (Oegstgeest, 1954) had in de jaren negentig zijn werkplaats op het Westergasfabriekterrein. Toen dat werd ­gesaneerd en het park werd aangelegd, moest hij daar weg. Om in 2014 terug te keren met zijn werk. “Omdat ik zestig jaar werd, een mooi moment om het werk van de afgelopen decennia eens bij elkaar te zien op mijn oude werkplek.”

Hij was benaderd door drie ambtenaren uit West die het Brettenpad ook op een culturele manier op de kaart wilden zetten. De Brettensuite, zoals de beeldenreeks heet, won in 2015 de West Art Stimuleringsprijs als verbinding tussen natuur- en kantorengebied. ‘Allure en ankerpunten,’ aldus de jury, ‘ook op de minder aanzienlijke plekken van de Brettenzone.’

Kralen aan een ketting

Nouwens: “Ik vind het belangrijk dat er een ­relatie is tussen een beeld en zijn omgeving. Ik heb welbewust plekken uitgekozen die als het ware vroegen om een markeringspunt langs het Brettenpad. De meeste beelden zijn afkomstig uit de tentoonstelling Angels’ Share en sommige zijn speciaal uit Slochteren, waar ik sinds 2004 woon en werk, naar Amsterdam gehaald: ik vond dat ze een zinnige toevoeging waren.”

Zie de beelden als een rij kralen aan een ketting, aldus de maker. “Geen losse elementen, maar beelden die samen een verhaal vertellen. Daarom heb ik het ook de Brettensuite ­genoemd. Een suite is een verzameling muziekstukken die zelfstandig kunnen klinken, maar die in samenhang met elkaar een muzikale reis mogelijk maken voor de luisteraar. Als dat ­gebeurt met mijn Brettensuite, dan ben ik blij.”