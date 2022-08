Met een bakfiets vol boeken de stad door: OBA houdt gratis voorleessessies

OBA-medewerkers lezen deze zomer op meerdere plekken in de stad gratis voor aan kinderen vanaf 4 jaar. Beeld Jean-Pierre Jans

‘Een kikker en een tijger!’ roepen de vijftien kinderen die op een picknickkleed op de binnenplaats van kinderboerderij ’t Brinkie in Gaasperdam zitten. Leesconsulente Eveline Bok (39) heeft zojuist het prentenboek in haar handen omhoog gehouden en de kinderen gevraagd wat ze zien. Om hen heen zitten oma’s, opa’s, ouders en tantes op krukjes. Sommige kinderen zijn nog zo jong dat ze in de kinderwagen blijven, of op schoot zitten.

Allemaal kijken ze verwachtingsvol naar Bok, die voorleest uit Ssst! De tijger slaapt. Om het verhaal levendiger te maken heeft ze een klein stoffen tijgertje meegenomen dat de kinderen mogen aaien. Er worden verjaardagsliedjes gezongen, geblazen en vooral geluisterd. Boks enthousiasme werkt aanstekelijk: ook de volwassenen doen actief mee.

Monica Rosmolen (35) is met haar zoontje Raúl (2) bij de voorleesochtend. “Leuk dat het georganiseerd wordt. Dit is de eerste keer dat we erbij zijn. Thuis lezen we Raúl iedere avond voor, het is echt een ritueeltje, anders wil hij niet slapen. Toevallig lezen we ook het verhaal over de tijger, daarom kon hij denk ik zo goed opletten.”

Kennismaken met de bieb

Bok: “Het is altijd weer spannend hoe de kinderen reageren. Meestal zijn ze heel enthousiast en doen ze ook goed mee. Dat was vandaag zeker zo. Sommigen kende ik al, anderen zijn nieuw. Door buiten de bibliotheek voor te lezen maken nieuwe mensen, die ons voorheen misschien nog niet kenden, kennis met de bibliotheek.”

Dat de Voorleesbakfiets Zomertour voor kinderen vanaf vier jaar is, is vandaag niet te merken. Ook dreumesen zijn erbij. Bok: “Ik kijk wie er zijn en pas daarop aan wat ik voorlees. Het is makkelijker om een boek dat is geschreven voor jonge kinderen leuk te maken voor oudere kinderen dan andersom. Door interactie kun je een verhaal voor alle leeftijden aantrekkelijk maken.”

Na het verhaaltje over de tijger haken een aantal kinderen af en gaan spelen. De rest kijkt gebiologeerd naar prentenplaatjes van het boek Klipperdeklop. Niah (6) vertelt dat hij met school ook wel eens naar de bieb gaat: “Thuis lees ik soms, niet vaak. Meestal sprookjes. Mama leest soms voor, ik vraag het ook wel eens.”

Laaggeletterd

“Voorlezen is een hele mooie manier om de kids een boost te geven op het gebied van taal,” zegt OBA-programmamaakster Judith Eijking-Peterink (42). En die boost is volgens haar hard nodig. “Twaalf procent van de Nederlandse bevolking is laaggeletterd. Deze mensen hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen.”

“In Amsterdam ligt dat percentage hoger: zestien procent is hier laaggeletterd. Vooral in West, Noord en Zuidoost beheerst een groot percentage de taal minder goed. Deze stadsdelen zijn onze aandachtsgebieden. Door het voorlezen hopen we ouders te inspireren om er zelf ook vaker een boek bij te pakken en met hun kind te lezen.”

Onderwijswethouder Marjolein Moorman ondersteunt de Voorleesbakfiets Zomertour: “Een ontzettend leuk en belangrijk initiatief. Lezen is leuk en vergroot je wereld. Door het voorlezen van de OBA-medewerkers deze zomer stimuleren we het leesplezier en verbeteren we de taalvaardigheid van kinderen.”

Alle data en locaties van de bakfiets voorlees zomertour zijn hier te vinden.