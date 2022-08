Met deze projecten kun je Amsterdammers met een kleine beurs helpen

Bij BuurtBuik in de Javastraat maken vrijwilligers maaltijden van gered voedsel, die gratis worden uitgedeeld. Beeld Birgit Bijl

Het Keukencollectief (Oost)

Deze recent opgerichte stichting maakt handig gebruik van de generatie die graag eten laat bezorgen. Voor niet meer dan een tientje kunnen bewoners van de Indische Buurt twee maaltijden kopen: een voor zichzelf, en een voor iemand met een kleine beurs. De maaltijden worden vrijwillig bereid door buurtkoks die in ruil daarvoor professioneel leren koken, meestal binnen hun eigen specialiteit. De bezorgers zijn volgens de stichting ‘kansarme jongeren uit de buurt’ en worden betaald. Zoveel mogelijk ingrediënten zijn lokaal geproduceerd en/of gered van voedselverspilling.

Buurtbuik

In elk Amsterdams stadsdeel is een Buurtbuik vestiging te vinden: in lokale buurthuizen komen vrijwilligers samen om driegangen maaltijden te bereiden van producten die anders weggegooid zouden worden. Vervolgens is iedereen uit de buurt welkom om aan te schuiven voor het diner. Onder het motto ‘voedsel verbindt’ wil de stichting ervoor zorgen dat buurtbewoners – juist ook degenen die onder de armoedegrens leven – elkaar leren kennen. De stichting is regelmatig op zoek naar nieuwe vrijwilligers en accepteert ook donaties.

De Cyberbank

Eind 2021 opende de eerste Cyberbank van Nederland haar deuren in Amsterdam. Het is een initiatief van Stichting Cybersoek, een platform voor digitale zelfredzaamheid. Amsterdammers met een laag inkomen en een stadspas (groene stip) kunnen tegen betaling van 20 euro statiegeld een laptop krijgen. Organisaties en particulieren kunnen de laptops doneren; die worden vervolgens opgeknapt door Amsterdamse jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook is de bank open voor Amsterdammers met digitale vragen. Miljoenen mensen hebben namelijk geen of onvoldoende digitale vaardigheden, Cybersoek wil deze ‘digitale kloof’ dichten. Vrijwilligers zijn welkom, evenals oude laptops, zolang deze aan de voorwaarden voldoen.

Fixbrigade

Met de rap stijgende energierekeningen gaan mensen die een kleine beurs én een slecht geïsoleerde woning hebben mogelijk een koude winter tegemoet. De Fixbrigade wil dat voorkomen. Wat begon als een klein buurtproject in Oost is nu ook actief in Noord en Nieuw-West, dankzij gemeentelijke en zelfs Europese subsidies.

De Fixbrigade gaat langs huishoudens met een laag inkomen (minder dan 140% van het minimumloon) om gratis hun woning beter te isoleren. Denk aan gaten en kieren dichten, radiatorfolie plaatsen en de verwarming beter afstellen. De Fixbrigade is ook een werk/leerproject voor jongeren en statushouders. Zij worden door duurzaamheidscentrum Jungle – dat achter het project zit – opgeleid, zodat ze uiteindelijk doorstromen naar betaald werk of een opleiding.

Dress for Success

Dress For Success aan de Burgemeester de Vlugtlaan in Amsterdam helpt mensen met een uitkering aan een geschikte sollicitatie-outfit. Advies en kleding zijn geheel gratis. Beeld Dingena Mol

Deze stichting zet zich al jaren in om werkzoekenden met een minimuminkomen te helpen bij hun sollicitaties, namelijk door ze representatieve kleding te geven. Daarnaast geeft de stichting sollicitatietips. Doel is om de negatieve spiraal te doorbreken waarbij mensen geen werk vinden, omdat ze geen geld hebben om er ‘professioneel’ uit te zien. De stichting is landelijk actief, de Amsterdamse vestiging zit in het World Fashion Centre in Nieuw-West. Ze accepteren donaties, vrijwilligers en natuurlijk ook kleding.

Life & Style

Ouarda El Morabet , oprichter van Stichting Life & Style, kwam tijdens de coronacrisis op het idee om maaltijden te koken en uit te delen aan kwetsbare Amsterdammers, zoals mensen met een laag inkomen, daklozen en ongedocumenteerden. Omdat de nood hoog blijft, loopt het project door. In principe wil de stichting twee keer per week koken en per keer zo’n 300 maaltijden uitdelen vanuit buurthuis Vonk in Oost, maar vanwege een gebrek aan ruimte lukt dit soms maar een keer per week. De stichting is daarom hard op zoek naar meer betaalbare ruimtes in Oost en donaties om deze te kunnen huren.

Ook heeft de stichting al sinds 2001 een weggeefwinkel, waar tweedehandskleding wordt ingezameld die minderbedeelden gratis kunnen ophalen. Aan donaties heeft de stichting geen gebrek, en ook voor de weggeefwinkel is daarom een grotere ruimte nodig. Verder organiseert de stichting activiteiten voor een gezonde leefstijl en trainingen voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Helen’s Free Food Market

Ook voor bewoners van Amsterdam-Noord worden overgebleven producten afgeleverd bij mensen met een kleine portemonnee. Noorderling Helen van der Bilt startte haar ‘free food market’ met één buurvrouw, en heeft inmiddels een groep van 40 vrijwilligers onder zich, waarvan er wekelijks 15 meehelpen. In 2021 deelden zij voedsel uit aan zo’n 80 huishoudens in de Vogelbuurt en omliggende wijken.

Supermarkt Fris

Dit project is nog niet helemaal van start, maar een lopende crowdfunding moet daar verandering in brengen. Voormalig Amsterdammer van het Jaar Abdelhamid Idrissi wil een gratis supermarkt oprichten voor Amsterdammers die het financieel zwaar hebben. De bedoeling is dat bezoekers zelf kunnen kiezen wat ze nodig hebben, in een winkel vol verse producten van lokale partners. Ook helpt Idrissi hen met mantelzorg en schuldhulpverlening.

In coronatijd zette Idrissi ook al stichting Boeren voor Buren op, dat na de zomer weer van start gaat: gezinnen met een stadspas kunnen hier wekelijks een voedselpakket bestellen, dat wordt gevuld met lokaal groente en fruit.

Hoop voor Morgen

Regine Mac-Nack, ook een voormalig Amsterdammer van het Jaar, zette alweer 25 jaar geleden haar eigen voedselbank in Zuidoost op: Hoop voor Morgen. De stichting is nog steeds actief en voorziet wekelijks zo’n 2.000 Amsterdamse gezinnen van een voedselpakket. Verschil met de reguliere Voedselbank is dat er soepelere eisen gelden voor wie er in aanmerking komt. De stichting ontvangt geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van donaties.

Ken jij Amsterdamse initiatieven die niet in deze lijst mogen ontbreken? Laat het ons weten via redactie@parool.nl.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: