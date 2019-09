Met deze jonge Amsterdammers liep het verkeerd af

Een tekst op een muur ter nagedachtenis aan de vermoorde 23-jarige Nabil Amzieb bij de inmiddels gesloten shishalounge Fayrouz op de Amstelveenseweg. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

Omar Lkhorf (1990)

Niemand zou een blokje omlopen voor Omar Lkhorf om zijn uitstraling, maar nadat zijn broer Youssef (28) in december 2012 met grof geweld was geliquideerd in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, zon hij op wraak. Via kille, onthulde e-mails uit PGP-Blackberry’s (Pretty Good Privacy) stuurde hij jeugdvrienden en andere huurmoordenaars op pad om spillen in de rivaliserende groepen uit de weg te ruimen. Moordenaars die hem moesten doden, schoten de onschuldige Stefan Regalo Eggermont dood. Hij kreeg recent levenslang.

Hicham M. (1994)

Hij was op weg om een heel aardige kickbokser te worden, maar Hicham M. uit Amsterdam-Noord – bevriend met de club rond Omar Lkhorf – koos een ander pad. Samen met Lkhorf kreeg hij onlangs levenslang voor zijn betrokkenheid bij verscheidene moordaanslagen. Eerder was hij met andere jonge vrienden én alleen in soms sullige misdrijven verwikkeld geweest, zoals een reeks van zeven inbraken samen met de zwakzinnige Abderrahmane ‘Sous’ el B. Op enig zelfinzicht wist de rechtbank hem en zijn vrienden niet te betrappen.

‘Sous’ el B. (1994)

Hij oogt tenger en jongensachtig, toch was Abderrahmane el B. doelwit van een mislukte liquidatie bij de flat in Diemen waar hij met zijn ouders woonde en werd hij meermaals veroordeeld voor wapenbezit (zoals een vuurwapen dat hij bewaarde in de slaapkamer waar hij met zijn kleine zusje sliep). Nog ernstiger waren de moordplannen waarvoor justitie onlangs 25 jaar cel tegen hem eiste, omdat het de ‘niets ontziende, koelbloedige moordenaar’ El B. ontbreekt aan ook maar enig ‘moreel besef’. El B. acht vooral de media schuldig.

Nabil Amzieb (1992)

Het hoofd van Nabil Amzieb, 23 jaar jong, lag in 2016 voor waterpijpcafé Fayrouz in Amsterdam-Zuid. De rest van zijn lichaam was een dag eerder gevonden in een brandende, gestolen observatiewagen van de politie, in Zuidoost. Ook de recherche kon eerst niet duiden waarom Amzieb op deze gruwelijke manier was omgebracht. Later bleek dat hij zelf ook bij zeker één liquidatie betrokken was geweest: op 7 november 2015 had hij samen met Hicham M. de crimineel Eaneas Lomp doodgeschoten in Krommenie.

Eaneas Lomp (1988)

Zoals meer van zijn vrienden kwam Eaneas Lomp als verdachte én als slachtoffer voor in liquidatiezaken. Hij had het wapen in huis waarmee door een blunder een huisvader was vermoord omdat die in een auto reed die enigszins leek op die van Omar Lkhorf. Hij was aanwezig op het dancefeest in het Scheepvaartmuseum waar Souhail Laachir werd doodgeschoten in de drukte. Hij werd uiteindelijk in de val gelokt door een crimineel die hij als een vriend had beschouwd en op straat geliquideerd door Hicham M. en Nabil Amzieb.

Jason L. (1992)

Jason L., bekend als rapper Jayjay of DjagaDjaga, was als zeventienjarige al betrokken bij het met veel kogels schieten op een auto in Zuidoost. De inzittenden hadden geluk dat de schutters hun vuurwapens hadden gekanteld, zoals ook gebeurt in filmpjes op sites als YouTube. Hij was populair bij gangsterliefjes en leefde even in klatergoud, vol luxe en vip­tafels, maar inmiddels zit hij een celstraf van 18 jaar uit omdat hij een crimineel naar Bijlmerflat Kikkenstein had gelokt, waar die door een vertrouweling van L. werd geliquideerd.

Gianni L. (1999)

Gianni ‘Bigga’ L. is groot en daarom populair bij zware criminelen, die hem inzetten om ‘druk te zetten’. In november 2017 raakt hij op Kattenburg zwaargewond bij een schietpartij waarvoor stom gedoe om een scooter de aanleiding is. Zijn vriend Ayman Mouyah overlijdt. In januari 2018 willen mannen met bivakmutsen hem liquideren in het buurthuis op Wittenburg. Hij raakt opnieuw gewond, maar door een blunder wordt, voor de ogen van kinderen, de pas zeventienjarige, onschuldige stagiair Mohammed Bouchikhi gedood.

‘Genna’ Feller (1996)

Waar Zuidoost de laatste maanden toch al zucht onder geweld, ook dodelijk, lijkt nu de vrees gerechtvaardigd dat een nieuwe onderwereldvete is ontketend. Op straat is het verhaal dat de groep rond Genciël ‘Genna’ Feller honderden kilo’s cocaïne heeft gestolen van een grote drugshandelaar. Na een moordaanslag te hebben overleefd, met de kogels nog in zijn lijf, vlucht Feller naar Curaçao, waar hij op 2 september wordt vermoord, 23 jaar jong. Woensdag werd zijn vriend Kelvin Mayland, ex-profvoetballer, omgebracht.