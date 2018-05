Met deze app vind je een huis voordat het te koop staat

Wil je niet wachten voordat een huis te koop komt, dan kun je via Really de eigenaar van de beoogde woning ook gratis een fysiek briefje sturen.



Te laat

Maar nog makkelijker is het als de huiseigenaar ook gebruik maakt van Really. Wanneer deze z'n huis aanmeldt op het platform, kan-ie direct zien of daar al geïnteresseerden voor zouden zijn.



En dan kan er dus onderling al een deal gesloten zijn voordat het huis echt in de verkoop gaat. "We zeggen niet dat makelaars overbodig zijn, maar mensen kunnen wel steeds meer zelf," zegt Wognum. Inmiddels hebben iets meer dan zeventig eigenaren hun huis op het platform aangemeld, waaronder ook een aantal in Amsterdam.



Wognum kwam zo'n anderhalf jaar geleden op het idee voor Really toen hij zelf bezig was met het zoeken van een huis. "Met de huidige huizenmarkt kom je bijna overal te laat als je alleen Funda in de gaten houdt. Bovendien betaal je dan vaak de hoofdprijs."



Vastgoedbeleggers

Een brief op de mat met de vraag 'wilt u uw huis verkopen?' is ook onder vastgoedbeleggers en makelaars een beproefd middel om aan huizen te komen. Soms krijgt een hele straat een briefje in de bus, of wordt er specifiek gezocht naar oudere huiseigenaren.



"Dit past bij de huidige markt en makelaars strijden om de opdracht om een pand te verkopen. Sommigen vinden het heel vervelend, maar je kunt het ook positief zien: er is kennelijk vraag naar mijn woning," zei NVM-woordvoerder Roeland Kimman er eerder over.



Really (gratis) is nu nog alleen beschikbaar voor iOS (iPhones), maar krijgt binnenkort ook een webversie en een Android-app.