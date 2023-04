Met Dennis G. werd ook Terence de V. uit Zuidoost gepakt, veroordeeld en al lang gezocht

De politiefoto van Terence de V. die jaren geleden op de opsporingslijst was geplaatst. Beeld -

Terence Angelo Richard de V. is een goede bekende van sleutelspelers in het criminele circuit van Amsterdam-Zuidoost, onder wie Jason L., bekender als gangsterrapper DjagaDjaga, en diens entourage. Hij is ook als getuige gehoord in een witwaszaak tegen Jason L., die momenteel 18 jaar cel uitzit voor zijn rol bij de liquidatie van de crimineel Abderrahim Belhadj, op 9 mei 2016 in Bijlmerflat Kikkenstein.

Gepakt in ‘stashhuis’

Het is het onderzoek naar die liquidatiezaak waarin Terence de V. per toeval in beeld komt. Op 13 september 2016 blaast een arrestatieteam met springstof de deur uit een flatwoning aan de Elzenhagensingel in Amsterdam-Noord – en het metalen rolluik dat achter die deur is gemonteerd. De flat staat bekend als verzamelplaats van jonge criminelen uit Zuidoost.

De politie zoekt er de vriend met wie Jason L. op de avond van de liquidatie in de auto had gezeten. Meer specifiek zoekt het onderzoeksteam zijn telefoon, met mogelijk waardevolle informatie.

Die vriend ligt in bed met een meisje van 17, plus drie geladen pistolen en veel contant geld. In een kleinere, afgesloten slaapkamer vindt de politie 133 in tape gewikkelde ‘blokken’ van elk een kilo cocaïne, bijna 130.000 euro cash en een geldtelmachine, met daarop een gele sticker met de tekst ‘Slice’: een bijnaam van Terence de V. In een verwarmingsruimte vinden de agenten nog eens negen kilo coke.

In de woonkamer van het ‘stashhuis’ treft de politie De V. met een vriendin. Naast de bank ligt een exclusief horloge van Audemars Piguet, met een waarde van 42.000 euro. In zijn achterzak heeft De V. achtenhalfduizend euro. In de flat ligt ook nog een Rolex ter waarde van 12.000 euro.

Dna en vingerafdrukken

De rechtbank stelt later vast dat Terence de V. al zeker een half jaar in de flat kwam en van alle spullen moet hebben geweten. Zijn dna en vingerafdrukken zitten op allerlei relevante plekken en spullen.

Op 3 mei 2017 krijgt hij een celstraf van 5 jaar voor het bezit van de 142 kilo cocaïne en het witwassen van het geld en de horloges en valsheid in geschrifte. Terence de V. is dan echter al gevlogen. Hij is in de aanloop naar zijn proces in vrijheid gesteld door een blunder. De onderzoeksrechter in zijn zaak bepaalde tot verbazing van justitie al snel na zijn arrestatie dat De V. de behandeling van zijn zaak in vrijheid mocht afwachten. Door een fout was in Nederland niet bekend dat Suriname hem zocht voor een dodelijke schietpartij.

Op 3 juli 2014 was in Paramaribo Melvin Zoutkamp doodgeschoten tijdens een ruzie, en Terence de V. wordt van betrokkenheid bij het schieten verdacht. Suriname had hem in 2015 op de internationale opsporingslijst van Interpol laten plaatsen – zoals gebruikelijk met zijn volledige naam en foto. Hij stond nog steeds op die lijst toen hij in Amsterdam-Noord werd gearresteerd, maar in Amsterdam gingen geen alarmbellen af. De reden, volgens het Amsterdamse Openbaar Ministerie toentertijd: hoewel De V. op de website van Interpol stond én de Surinaamse politie hem binnen de landsgrenzen als voortvluchtig had genoteerd, was De V. kennelijk toch niet als internationaal voortvluchtig geregistreerd.

Ingewijden gaan er vanuit dat Terence de V. al lang in de Dominicaanse Republiek verbleef. In Zuidoost heeft hij volgens ingewijden kinderen die bij een ex wonen in Ganzenhoef. Of en hoe hij gedurende zijn vlucht contact met hen heeft onderhouden, is niet bekend.

Grote slag recherche

Net zoals de vermoede misdaadcompagnon Dennis G. van Ridouan Taghi werd Terence de V. zaterdag gearresteerd in een luxe wijk van de Dominicaanse hoofdstad Santo Domingo. Hij zou naar het dak van zijn appartementencomplex zijn gevlucht, maar daar zijn gepakt. Hij wordt nu beschuldigd van grootschalige drugshandel en witwassen.

De derde gearresteerde verdachte is eveneens een grote naam in het criminele milieu en binnen de opsporingsdiensten. Urvin Laurens W., alias ‘Nuto’ (42), wordt gezien als leider van de No Limit Soldiers: een zeer beruchte, internationaal opererende Antilliaanse bende die wordt beschuldigd van moord, wapenhandel, drugshandel en witwassen.

Tijdens doorzoekingen van hun panden nam de politie zeven luxe bolides, dure horloges, kleding, kunstwerken, onroerend goed, zo’n 28.000 dollar, euro’s, Dominicaanse peso’s en elektronische apparaten in beslag, zo werd gemeld op een persconferentie.

Met de arrestatie van de drie lang gezochte Nederlandse sleutelspelers in het criminele milieu, slaat de Nationale Recherche een grote slag. De namen van alle drie de verdachten stonden hoog op de verlanglijst. Aan de arrestatie gingen langdurige diplomatieke processen vooraf.

