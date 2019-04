Met de snorfiets de weg op: zo ziet dat eruit

Met dit mooie weer is de helm warm en zwaar. Maar tegelijk: ik voel me met zo'n bescherming wel veiliger. Marc Kruyswijk, Parool-verslaggever

'Je mag zo weinig'

En wat ook opvallend is: je mag zo weinig. De snorfiets, ze noemen hem niet voor niets zo, voelt helemaal als een fiets. En als fietser ben ik gewend van al het wegoppervlak gebruik te maken. Maar door het nieuwe beleid kan ik vaak geen kant op. Als ik door de Spuistraat rij, op de rijweg natuurlijk, heb ik als doel de Munt. Maar als ik bij het Spui aankom, merk ik pas dat alle wegen de goeie richting op fietspaden zijn. En nog erger: fietspaden zonder rijweg ernaast. Allemaal verboden terrein dus voor mij. Ik moet dan, net als de auto's om mij heen, een u-turn maken en rij vervolgens helemaal terug over de Nieuwezijds Voorburgwal. Zo is het dus om met een auto door de stad te rijden: onhandig, omslachtig, ellendig.



Maar er zijn ook voordelen. Op de Linnaeusstraat bijvoorbeeld, waar precies als ik daar passeer, de rijweg uitgestorven leeg is. Op het fietspad daarentegen is het nu even dringen. Had ik daar gereden, dan had ik me moeten inhouden, want het fietspad is hier zo smal dat inhalen praktisch onmogelijk is. Terwijl ik nu onbezorgd de fietsfile voorbij rij.



'De helm is warm en zwaar'

En dan nog die helm. De eerste tien minuten van mijn snorfietsritje breng ik door omstandigheden blootshoofds door. Hoe heerlijk is dat, de wind door mijn, ehm, haren. Maar als ik even later de helm op zet, is de ervaring toch een stuk minder: ik voel me afgesloten, ik hoor een stuk minder. Met dit mooie weer is de helm warm en zwaar. Maar tegelijk: ik voel me met zo'n bescherming wel veiliger.



Tijdens de rit door Amsterdam ben ik geconcentreerd, maar wel valt op dat een groot deel van mijn scooterbroeders de helm nog niet draagt. Ook word ik terwijl ik op de rijweg rijd, regelmatig ingehaald door veel snellere snorfietsen op het fietspad. Een paar keer veelbetekenend opzij kijken heeft weinig effect: de meeste snelle scooteraars kijken me aan alsof ik Gekke Willempje ben, met een helmpje op mijn hoofd.



