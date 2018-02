Met de Black Panther Challenge gingen 250 kinderen naar de film

Ze moet de film zelf nog gaan zien. "Ik kon maar een kwartiertje meekijken, omdat er zoveel omheen te regelen was. Maar wat ik in dat kwartier heb gezien, vooral aan de reactie van kinderen in de zaal was al helemaal goed. In dat kwartier zaten al zo veel boodschappen."



Zwarte cultuur

Geïnspireerd door een vergelijkbare actie in de VS, startte ze in januari een crowdfundingactie. Het doel: 4500 euro bij elkaar krijgen om 250 kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben naar superheldenfilm Black Panther te krijgen. Om ze een leuke middag te geven, om ze eventjes weg te halen uit hun situatie. Maar vooral om ze de boodschap uit de film mee te geven: de rijkdom van de zwarte cultuur, dat superhelden niet alleen blank hoeven te zijn.



"Al ver voordat het begon stonden die kinderen bij Pathé Arena," zegt de 31-jarige Van Duivenvoorde." We hebben de deuren maar eerder opengedaan. Wat me vooral opviel was dat ze zo 'well behaved' waren. Natuurlijk waren ze druk, maar druk zoals het moet: enthousiast. Zowel vooraf als naderhand. Ze kwamen zo trots blij en krachtig naar buiten."



"Ik heb de kinderen onderschat. Ze keken niet alleen maar naar een actiefilm. Ze pikten de boodschap echt op. Ik had niet verwacht dat ze al die dingen zouden begrijpen. En dat sommigen zo welbespraakt konden uitleggen wat ze hebben gezien en wat ze daaruit hebben meegenomen. Ik schrok er zelfs van dat sommigen er al zo mee bezig waren."



Meer dan superheldenfilm

"Ik wilde dit echt doen om een groep kinderen die niet het geld heeft om naar de film te gaan, toch in aanraking te brengen met dit verhaal. Wij volwassenen weten wie regisseur Ryan Coogler is en hoe belangrijk zijn films zijn. In mijn gemeenschap leefde de magische sfeer over Black Panther al langer. Wíj weten dat het meer is dan een superheldenfilm. Ik wilde kinderen laten zien dat je, op een manier die zij kennen van Batman of Spiderman, ook dingen kunt laten zien die vanwege hun afkomst belangrijk zijn."



Ze realiseert zich achteraf pas dat ze niet alleen de kinderen een boodschap heeft meegegeven. "Door alle aandacht voor de Black Panther Challenge geven we nu iedereen wat mee. Dat dit niet zomaar een actiefilm is, maar veel meer dan dat. En dat kinderen uit arme gezinnen niet alleen een toekomst hebben als crimineel, maar alleen uit een omgeving komen waar ze op punten achterstaan."



Stereotype beeld

"Dit zijn zwarte kinderen uit wijken waar altijd een stereotype beeld over hangt. Ik wist al dat deze kids niet zo zijn. Nu kan iedereen zien dat kinderen uit buurten als Zuidoost superintelligent zijn, ondanks hun situatie."



Ze vindt het jammer dat er toch weer boze reacties waren. Van internettrollen, maar ook van witte Nederlanders die vonden dat hun kinderen werden uitgesloten. "Dat kan je verwachten, maar iedereen kan zoiets organiseren. Het ging er niet om witte mensen uit te sluiten, maar zwarte kinderen een leuke dag geven. We gaan ook met onze kinderen naar Frozen, Batman en Spiderman. Dit is de eerste film waar wij ons mee kunnen identificeren. Voor ons geeft dat extra veel emoties. Dat is een gevoel dat niet iedereen snapt."



"Het is heel belangrijk ook de buitenwereld beseft dat deze film meer is dan een actieverhaal alleen. Maatschappelijke issues worden zo neergezet dat mensen die het alleen als amusement zien, ze toch meekrijgen. Dit is ook een signaal naar Hollywood dat dit soort films zeker winstgevend zijn en meer mensen trekken dan de zwarte gemeenschap alleen. Er is te lang gezegd dat er geen geld gemaakt kan worden met zwarte films."



Onrecht

"Het was best een uitdaging om dit op te zetten terwijl ik voor mijn twee jonge dochters moest zorgen. Maar ik wil ook iets voor hen doen om het aangenamer maken als zij twaalf jaar zijn. Je moet het pad voor je eigen kinderen verlichten en voor kinderen waarbij ouders het niet kunnen doen. Als je vindt dat iets onrecht is, dan gebeurt er niks als je zelf niet in actie komt."



Zoals bij alle Marvelfilms wordt ook Black Panther een serie terwijl het karakter Black Panther - dat al een belangrijke rol speelde in een van de Captain Americafilms - ook zal terugkeren in de overkoepelende Avengers-blockbusters. "Dit gaan we de volgende keer weer doen. Dan is er weer een nieuwe generatie kinderen die meegenomen moet worden."



