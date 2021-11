Met corona besmette studenten gaan toch naar VU door aanwezigheidsplicht

Vrije Universiteit. Beeld ANP / Kim van Dam

Dit zegt een derdejaars student psychologie aan de VU, wiens naam bekend is bij Het Parool. Normaal gesproken mogen studenten één van de zeven werkgroepen missen, maar door de coronacrisis is dit uitgebreid naar twee. Bij twee gemiste werkgroepen krijg je een vervangende opdracht. “Die vervangende opdracht is veel zwaarder dan de werkgroepen,” zegt de student.

Bij drie of meer gemiste werkgroepen is het nog maar de vraag of je het vak nog kan halen. Dat is aan de examencommissie. “Ik zit sinds 8 november in quarantaine en heb inmiddels drie werkgroepen gemist,” zegt een andere student. Haar huisgenoot kreeg eerst corona, waarna ze met alle bewoners van het huis in quarantaine moest. Uiteindelijk testte zijzelf ook positief.

Momenteel zit ze nog steeds in quarantaine en een online alternatief is er niet. “In zeven verschillende mails naar docenten en de vakcoördinator heb ik daar nadrukkelijk om gevraagd, maar er kwam geen inhoudelijke reactie.” Het betreffende vak wordt wel hybride aangeboden, waarbij de helft van de studenten het vak online volgt, de andere helft fysiek. Na de aanmelding is het echter niet meer mogelijk om te switchen.

Dreigmail

Na vier verstuurde mails zonder inhoudelijk antwoord, stuurde de student in quarantaine een dreigmail naar haar vakcoördinator: ‘Als ik niks verneem, kom ik gewoon naar de campus.’ Daarop kreeg ze een automatisch antwoord dat ze bij de examencommissie moest zijn. “Zelf durfde ik uiteindelijk niet naar de campus te gaan, maar twee studiegenootjes van mij hebben dat wel gedaan. Het is frustrerend, want als student heb ik al enorm veel stress. De universiteit denkt niet mee en tot op de dag van vandaag weet ik niet wat ik moet doen.”

Een derde student bevestigt tegenover Het Parool dat ze naar een werkgroep is gegaan, terwijl ze besmet bleek met corona. “Ik wist dat ik corona had, want mijn huisgenoten waren positief. Toch ben ik naar de les gegaan. Ik hoorde hoeveel problemen mijn studiegenoten hiermee hadden en ik had geen zin in de vervangende opdracht. Zelf had ik nog geen symptomen. Toen ik achteraf een test deed, bleek ik wel positief.”

En ze is niet de enige. Er komen zo veel mails binnen bij de docenten en vakcoördinatoren met de vraag of er geswitcht kan worden, dat er inmiddels iemand is aangewezen om deze berichten te beantwoorden. “Vorige week waren er in twee klassen besmettingen, omdat de studenten zich niet op tijd hadden laten testen,” zegt de student die wel in quarantaine ging. “Ik snap dat wel met die strenge aanwezigheidsplicht. Dit is wel een grote reden dat de besmettingscijfers nu zo hoog zijn.”

Stress en studievertraging

Daarbij komt nog, aldus de eerste student, dat docenten de verantwoordelijkheid hiervoor bij de studenten neerleggen. “Ik had een docent die zei: ‘Ik vertrouw erop dat jullie geen corona krijgen en dat jullie het vak gewoon kunnen volgen.’ Daar ben ik best wel van geschrokken. Het is niet alsof we dat zelf onder controle hebben. De meeste besmettingen vinden thuis plaats.”

Daar sluit de student die daardoor inderdaad thuis zit zich bij aan. “Waarschijnlijk loop ik nu studievertraging op. Ik ben een derdejaars bachelor student, dus het is nog maar de vraag of ik volgend jaar met een master kan beginnen. Ik heb nu zo veel stof gemist, ik weet ook niet of ik dat kan inhalen met een aantal opdrachten.”

Frauke van Goethem, woordvoerder van de VU, noemt ‘het onverantwoord’ dat studenten zich met een positieve test buitenshuis begeven en naar de universiteit komen. “We begrijpen dat een extra opdracht voor studenten die corona hebben opgelopen extra druk met zich mee kan brengen. Tegelijkertijd bieden we studenten op deze manier de mogelijkheid om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen.”

Welzijn

Daarnaast benadrukt ze het belang van fysiek onderwijs. “Met de ruimte die het kabinet in september heeft gegeven aan het onderwijs, hebben wij, waar mogelijk, de gelegenheid benut om fysieke colleges op de VU te organiseren. Dit is niet alleen belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs, maar ook voor het welzijn van studenten.”

Sinds september geldt er op verschillende opleidingen bij verschillende universiteiten weer een fysieke aanwezigheidsplicht.