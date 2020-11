Met corona besmette man aangehouden die in vliegtuig wilde stappen op Schiphol

Beeld ANP

De man landde vanuit Georgië op Schiphol en wilde vanuit daar doorreizen naar Malta, zo laat de Koninklijke Marechaussee weten. Nadat hij via de transithal naar de gate was gelopen, werd hij door een medewerker van de luchtvaartmaatschappij gecontroleerd. Zo bleek dat de man een brief bij zich had waarop vermeld werd dat hij positief was getest op het coronavirus.

‘Hierop is de man direct in quarantaine geplaatst en door de Marechaussee aangehouden’, zo schrijft de Marechaussee op social media. Er is een onderzoek gestart onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland.