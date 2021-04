Met afschuwelijke nonchalance wordt gerept over te vermoorden rivalen

Politie doet onderzoek in de Conradstraat, waar de onschuldige Stefan Regalo Eggermont werd doodgeschoten. Beeld anp

De lijvige dossiers over liquidaties en moordplannen zijn vergeven van tekstberichten waarin met een afschuwelijke nonchalance wordt gerept over te vermoorden rivalen. Waarin moorden worden voorbereid en mislukkingen worden nabeschouwd.

Ook dook een bedenkelijk to-dolijstje op in een in beslag genomen smartphone waarop (bij)namen van uit de weg te ruimen criminelen stonden, en geschikte plekken waar zij te pakken zouden zijn.

Het pijnlijkst is de communicatie na de fatale persoonsverwisseling waardoor niet het beoogde criminele doelwit, maar de keurige huisvader Stefan Eggermont werd doodgeschoten – een deeldossier in megazaak Himalayadat maandag uitgebreid zal worden behandeld.

De schrijvers van de berichten zijn niet ontzet en in paniek omdat een onschuldige buitenstaander uit het leven is gerukt, maar vinden het in straattaal ‘faya’ (klote) en ‘fucked up’ dat nu niet ‘die zemel’ (homo) is doodgeschoten en dat hun criminele doelwit gewaarschuwd zal zijn en zal vluchten.

‘Hoeren gefixt’

De stroom aan andere berichten gaat over onderwerpen waarover het onder criminelen altijd gaat. Wie ‘pap’ (geld) moet brengen of krijgen, waar de ‘apparaten’ (wapens) liggen en of al ‘hoeren zijn gefixt’ of ‘een zinna’ is geregeld voor de broodnodige ontspanning.

Dé kernvraag waarvoor de rechtbank staat: zijn de verdachten de verzenders en ontvangers van al die berichten? Is Iliass K. de ‘Lip’ of ‘Lomba’ die anderen in hun toestel hadden opgeslagen als ontvanger of verzender van de berichten? Is bodybuilder en ex-portier Gökhan C. de ‘Reus’ over wie wordt gesproken? Is Surailie I. ‘Nemoes’ of ‘Kabes’ (hoofd, in het Papiaments)?

Kernleden

Het Openbaar Ministerie ziet Iliass K. en Surailie I. als ‘kernleden’ van de criminele organisatie, en Gökhan C. als een voorname handlanger, zoals er veel meer leveranciers van auto’s of wapens waren, ‘hitters’ (huurmoordenaars) en ‘spotters’ (observanten).

Zo twijfelen de aanklagers er niet aan dat het Iliass K. en Surailie I. waren die elkaar berichten stuurden over de ‘dikke’ en gewapende Amsterdamse crimineel in ‘blauw Adidas-trainingspak, Adidas-schoenen, met een Louis Vuitton-tasje’ die moest worden doodgeschoten (hetgeen toen niet zou lukken en jaren later alsnog zou gebeuren).

Liquideren tijdens uitvaart

Khalid J. klaagde volgens Justitie bij Surailie I. dat ‘die kk vetlap al lang moest gaan’ (doodgeschoten had moeten worden). In andere berichten lijken hoofdrolspelers te filosoferen over het uit de weg ruimen van een tegenstander om tijdens de uitvaart ook anderen te kunnen liquideren.

Hoofdrolspelers in de vermoedelijke organisatie zijn doodgeschoten of, in een enkel geval, een natuurlijke dood gestorven.

De recherche mag stevige dossiers hebben opgesteld waarin Justitie overduidelijk bewijs ziet dat de verdachten de schrijvers en ontvangers van al die berichten zijn, zelf zwijgen of ontkennen ze.

‘Ik heb zó veel mensen gezien’

Zo erkent Gökhan C. wel dat hij in wapens handelde, een enkele figuur uit het dossier kent en wel eens een in beslag genomen auto van het in 2014 doodgeschoten onderwereldkopstuk Gwenette Martha was komen opeisen bij de politie, maar anderen heeft hij ‘nooit van zijn leven gezien’.

Tegen de rechtbankvoorzitter: “Ik was portier, meneer de voorzitter. Ik heb zó veel mensen wel eens gezien, maar dat zegt niet dat ik ze ken?” Zijn rol als uitsmijter verklaart ook het kogelwerende vest dat bij hem lag. De wapenholster en het vest van een arrestatieteam: speelgoed van de kinderen.

De verdachten staan ook wel samen op in beslag genomen foto’s en filmpjes, maar dat zegt niet dat ze gezamenlijk misdrijven pleegden, vinden ze.

Onderduikadressen

Liet Surailie I. andere bendeleden onderduiken in zijn woning in het Spaanse Benidorm? ‘Zwijgrecht’. Waren er onderduikadressen in de Ardennen of bij Zeewolde? ‘Zwijgrecht’.

De zaak gaat maandag verder met het dossier Dollar over de moord op Stefan Eggermont.