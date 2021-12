Messteker De Pijp blijft erbij: ‘Ik herinner me niets van de steekpartij’

Rechtbanktekening van Mustapha S., die wordt verdacht van het neersteken van vijf mensen in De Pijp. Beeld ANP

Dit zei hij dinsdag tijdens de derde pro-formazitting. S., die door een psychiater en psycholoog volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard en volgens hen tbs met dwangverpleging moet krijgen, verscheen voor de eerste keer op zitting. Bij binnenkomst begon een van de vrouwelijke slachtoffers te huilen.

Op de vraag van de rechter hoe het met hem gaat, antwoordde hij: “Het gaat veel beter met me. Ik heb hoor eigenlijk geen stemmen en ben niet meer psychotisch,” zei S., die verscheen in een blauw colbertjasje, met een hippe bril en een keurig getrimde baard. Hij bevestigde dat hij in opdracht van stemmen in zijn hoofd de vijf mensen heeft neergestoken. Een zesde persoon wist te ontkomen.

“Het is vreselijk wat er is gebeurd. Ik deal er nog dagelijks mee. Ik herinner me niets meer,” zei S. Hij krijgt nu dagelijks medicatie. S.: “Dat heeft me enorm geholpen.”

Slachtoffers aanwezig

De pro-formazitting werd bijgewoond door verschillende slachtoffers, hun ouders en nazaten van de doodgestoken Roy Titawanno. Ook de familie van S. volgde de zaak.

De advocaten van de slachtoffers wilden de rapportage van de psycholoog en psychiater over S. graag inzien, voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de zaak op 3 februari. “Het is enorm emotioneel voor mijn cliënt,” zei een van de advocaten in de zitting. “Ze wil graag voorbereid zijn.”

De rechter heeft besloten dat niet toe te staan. “De rapportages kunnen vanwege privacybelangen niet worden gedeeld met de slachtoffers. Ze gaan ook over zijn familie. Alleen de conclusies en adviezen kunnen worden verstrekt,” aldus de rechter.