Messen, hamers en stroomstootwapen gevonden in kluisjes leerlingen Zaanstad

Beeld ANP XTRA

Dat meldt NH Nieuws. De kluisjescontroles waren in samenwerking met alle vestigingen van Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad en verschillende scholen van stichting ZAAM.

Een woordvoerder van de politie laat verder weten dat er drie hamers, zes messen, pepperspray, een taser, vals geld en illegaal vuurwerk is gevonden. De leerlingen bij wie een strafbaar wapen is gevonden, zijn ‘als verdachte aangemerkt’ en de politie gaat daarover in gesprek met de school.

Middels een brief zijn de ouders inmiddels op de hoogte gesteld. ‘Aanleiding is een toenemend bezit van wapens onder jongeren’, zo schrijven de schoolbesturen.

De afgelopen twee weken organiseerde de Zaanse politie al een wapeninleveractie na een reeks heftige incidenten. Tussen 20 januari en 3 februari konden mensen vrijwillig hun wapens inleveren zonder te worden bestraft voor illegaal wapenbezit. In totaal 197 wapens ingeleverd.

Van de 197 ingeleverde wapens zijn 22 jacht- en machinegeweren, pistolen en revolvers, 3 nepvuurwapens, 53 luchtdrukwapens, 16 alarmpistolen en 1,5 kilo munitie. Naast schietwapens zijn er 71 messen, 10 boksbeugels, 12 zwaarden, 5 tasers, 3 ploertendoders en 2 granaten ingediend.

Rechercheurs gaan in de komende weken onderzoeken of de vuurwapens zijn gebruikt bij het plegen van een misdrijf. Als dat het geval is, volgt er een verder onderzoek waarbij de voormalig eigenaar als verdachte kan worden aangemerkt. In elk ander geval worden de wapens vernietigd.