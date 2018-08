Messagebird sluit overeenkomst met Whatsapp

Het Amsterdamse bedrijf is maar een van de drie ondernemingen in de wereld die via verregaande integratie met Whatsapp een zogeheten API kan aanbieden waarmee bedrijven contacten kunnen onderhouden via de berichtendienst.



Messagebird is groot geworden met het regelen via berichtenverkeer via SMS, door daarvoor met alle toonaangevende telecombedrijven in de wereld afspraken te maken.



Sms-diensten

Messagbird levert van oudsher sms-diensten aan banken - die er overboekingen mee verifiëren - en bedrijven als Uber, Deliveroo, Heineken en Huawei die zeker willen weten dat hun berichten bij klanten aankomen. Het bedrijf verzorgt in Nederland ook het Amber Alert.



De afgelopen tijd heeft het bedrijf, dat deze maand met zijn 150 werknemers binnen Amsterdam verhuist naar een groter onderkomen in het voormalige Rivierstaete, daar ook berichtenverkeer via sociale media aan toegevoegd en voice-verkeer, zodat klanten via de diensten van het bedrijf op elk moment contact kunnen zoeken.



Zeer terughoudend

Whatsapp is, in tegenstelling tot eigenaar Facebook, zeer terughoudend bij het toelaten van derden op zijn netwerk. "We bieden Whatsapp specifiek aan voor bedrijven," zegt oprichter Robert Vis, "zodat die klantondersteuning kunnen geven of hen via noticifaties op de hoogte kunnen houden."



Ook kunnen bedrijven desgewenst hun helpdesk via Whatsapp laten open. Messagebird had al deals met onder meer Facebook Messenger en het Chinese Wechat.



