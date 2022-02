Merkwaardig: verhuizing naar nieuwe school op zelfde plek vertraagd door tekort op stroomnet

Door problemen op het elektriciteitsnet kan een basisschool in Noord niet terecht in het nieuwe gebouw dat al maanden klaarstaat. En dat terwijl de nieuwe school op precies dezelfde plek staat als de oude locatie.

Eigenlijk zou basisschool Het Wespennest al in de herfstvakantie naar het nieuwe gebouw verhuizen. Na twee jaar in een noodgebouw verderop in Noord was de populaire basisschool daar wel aan toe. Maar toen het gebouw vorig jaar al bijna klaar was, bleek dat de school niet kon worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Merkwaardig, want het nieuwe gebouw staat op precies dezelfde plek als de oude school uit 1968, midden in de buurt Plan van Gool. Omdat het nieuwe gebouw wordt verwarmd zonder aardgas en met drie elektrische warmtepompen en omdat een school tegenwoordig veel apparaten – van computers tot digitale schoolborden – gebruikt, was toch een zwaardere stroomaansluiting nodig. En daar was het elektriciteitsnet niet op berekend.

Dat doet direct denken aan de knelpunten op het Amsterdamse stroomnet waardoor in delen van de stad geen nieuwe bedrijven of andere grootverbruikers kunnen neerstrijken. Maar volgens netwerkbedrijf Liander spelen hier net weer andere capaciteitsproblemen. Binnen deze buurt schiet het laagspanningsnet namelijk tekort, wat vaak binnen enkele maanden verholpen kan worden met een nieuw transformatorhuisje. Op het overkoepelende net, de bottleneck bij het aansluiten van nieuwe bedrijven, komt daar een nieuw verdeelstation aan te pas, wat al gauw vijf tot zeven jaar duurt.

Personeelstekorten

Raakvlakken met de ‘congestie’ op het overkoepelende net zijn er wel. Ook bij het aansluiten van Het Wespennest werd Liander gehinderd door personeelstekorten, net als bij de knelpunten op het overkoepelende netwerk.

Verder speelt bij de congestieproblemen een rol dat Liander veel tijd kwijt is aan vergunningprocedures. Bij de school werd lang gezocht naar een plek voor het transformatorhuisje, maar die is er nu. De wachttijden zijn hoog opgelopen terwijl het netwerkbedrijf een aanvraag eigenlijk binnen achttien weken moet uitvoeren. Het Wespennest vroeg al in april 2021 om de nieuwe, zwaardere aansluiting.

Verhuizing

Liander merkt dat bedrijven al anticiperen op langere wachttijden door aanvragen eerder te doen. Voor Het Wespennest was het een verrassing dat het stroomnet de verhuizing zou dwarsbomen. “Dit is niet onze corebusiness. Wij zijn van het onderwijs,” zegt bestuurder Marjolein Triest van scholenstichting Asko.

Het was een domper dat de verhuizing moest worden uitgesteld, zegt zij. Vanaf het begin van dit schooljaar had de school zich daarop verheugd. Even werd zelfs gevreesd dat het pas de volgende zomervakantie zou worden, want om nou in de meivakantie het hele boeltje op te pakken voor een week of tien...

Deze week ging de kogel dan toch door de kerk: in de met twee verhuisdagen verlengde meivakantie gaat Het Wespennest over naar het nieuwe gebouw. Vrijdag kregen de ouders het nieuws te horen. Wel ziet Liander nog één mogelijke spelbreker opdoemen en ook die speelt een rol bij de knelpunten op het overkoepelende elektriciteitsnet: het is nog de vraag of de benodigde stroomkabels op tijd worden geleverd.