Merendeel gemeenteraad wil een stadsdeel voor wietproef

Volgende week wordt de kwestie in de raad besproken.



Welk stadsdeel hier volgens de partijen het meest geschikt voor is, laten zij vooralsnog in het midden. Eerder schreef burgemeester Femke Halsema al dat Amsterdam onder de huidige voorwaarden waarschijnlijk niet deel kan nemen aan het landelijke experiment gereguleerde wietteelt. Een voorwaarde hierbij, is dat alle coffeeshops in een deelnemende gemeente zich aansluiten bij het experiment.



Voorwaarden

Dat is hier ondoenlijk, omdat binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen 166 coffeeshops zijn gevestigd. Halsema heeft het kabinet gevraagd om de voorwaarden voor deelname aan experiment te versoepelen, zodat Amsterdam met een aantal coffeeshops wel kan meedoen.



De gemeenteraad oppert nu om een specifiek stadsdeel voor te dragen. In Noord staan slechts vier coffeeshops, in Zuidoost maar eentje. Die wijken zouden wat de partijen betreft uitermate geschikt zijn om mee te experimenteren.



Dat Amsterdam graag wil meedoen met het experiment gereguleerde wietteelt heeft ermee te maken dat de hoofdstad vreest voor z'n gidsfunctie op het gebied van softdrugs. Lang liep Amsterdam juist voorop in het gedoogbeleid, maar nu landelijk de eerste stappen worden gezet om de aanvoer van cannabisproducten te legaliseren, dreigt Amsterdam daar geen niet bij betrokken te zijn. "Wij menen dat Amsterdam steeds voorvechter is geweest voor gereguleerde teelt en dat Amsterdam op dit dossier gidsstad moet blijven", aldus GroenLinks, D66, PvdA, SP, VVD, Bij1, FvD, PvdD en de PvdO.