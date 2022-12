Mercatorplein opnieuw veiligheidsrisicogebied tijdens WK-wedstrijd Marokko- Spanje

Voetbalrellen op Mercatorplein na Marokko -Canada. Beeld Amaury Miller

Net als afgelopen donderdag staat dit keer wederom een waterkanon van de Duitse politie paraat. Dat is nodig omdat de Nederlandse waterkanonnen vanwege technische problemen momenteel niet in gebruik zijn. Verder werkt de politie eveneens samen met jongerenwerkers, straatcoaches en buurtvaders en -moeders.

Marokko en Spanje strijden dinsdagmiddag om 16.00 uur om een plek in de kwartfinale op het WK in Qatar. Eerder liep de viering van de overwinningen van Marokko uit op rellen in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam

Na de wedstrijd van donderdag zijn er in Amsterdam negen mensen aangehouden, onder wie vijf minderjarigen. Ook raakte een politieman gewond aan zijn gehoor. De verdachten zijn voor verschillende strafbare feiten, waaronder het gooien van vuurwerk naar politiemedewerkers, aangehouden rondom het Mercatorplein en de Burgemeester de Vlugtlaan.

Ook in andere steden veiligheidsmaatregelen

In Den Haag en Rotterdam worden dinsdag ook weer veiligheidsmaatregelen getroffen rond de voetbalwedstrijd. Net als bij de eerdere WK-wedstrijden zal de Rotterdamse politie ‘zichtbaar en onzichtbaar met meerdere middelen’ aanwezig zijn in het centrum van de stad, zegt een woordvoerder. De politie zal in Den Haag ‘nog zichtbaarder aanwezig’ zijn op plekken waar onrust wordt verwacht.