Mercatorplein lijkt kunstwerk Van der Laan te krijgen

Om de overleden burgemeester te eren wil het stadsdeel van Amsterdammers horen waar de uitspraak van Van der Laan het best past. Van der Laan woonde jarenlang in de Baarsjes.



Met nog een week te gaan heeft het Mercatorplein de meeste stemmen gekregen. Ook het Witte de Withplein is populair. Op 2 september sluit de stemming.



Vorm

Niet alleen de plek is onderdeel van de stemming. Ook over de vorm van het kunstwerk mogen Amsterdammers hun ideeën insturen. Zodat Amsterdammers vervolgens weer kunnen stemmen op een favoriet. Twee plekken kwamen niet door de keuring: Centraal Station en de matrixborden langs de ring.



Met de woorden 'Zorg goed voor de stad en voor elkaar' sloot Van der Laan zijn brief af aan alle Amsterdammers, toen hij op 18 september 2017 zijn taken als burgemeester neerlegde wegens ziekte. Op 5 oktober 2017 overleed hij.



Enthousiasme

Het idee van Liesbeth de Looper uit de Baarsjes om een kunstwerk van de woorden te maken, kreeg sinds half december 192 stemmen via platform Stem van West. Ook tijdens de bestuurscommissievergadering kon De Looper rekenen op veel enthousiasme.



De definitieve locatie wordt 28 september bekendgemaakt. In het voorjaar van 2019 moet het kunstwerk af zijn.