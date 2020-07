Update

Mensen onwel na openen koffer: bevatte insecticide en miljoen aan vals geld

In een koffer op Schiphol is ongeveer 1 miljoen euro aan valse bankbiljetten en de insecticide dimethoaat gevonden. Dinsdag werden in een bedrijfsgebouw op Schiphol vijf mensen onwel nadat de in beslag genomen koffer daar werd geopend.