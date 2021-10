Mensen met fysieke beperking kunnen toch blijven sporten in Reade

Beeld Reade

Eerder dit jaar kondigde revalidatiecentrum Reade aan dat ze hun commerciële sportschool zouden sluiten in oktober. Dit kwam hard aan voor de mensen die hier sporten. Velen hebben een fysieke beperking en vreesden geen andere sportschool met passende begeleiding te kunnen vinden.

Goed alternatief

Wethouder Simone Kukenheim noemde het dan ook ‘zorgelijk’ dat de commerciële tak van het revalidatiecentrum zou sluiten. “Zorg voor chronisch zieken is een prioriteit. Het is gek als we dit niet kunnen oplossen.” Daarom besloot Kukenheim begin september dat Reade niet zou sluiten voordat er een ‘goed alternatief’ zou komen.

Op woensdagavond maakte Reade tijdens een bijeenkomst voor alle huidige abonnementhouders het ‘nieuwe alternatief’ bekend: het commercieel sportaanbod op de locatie Dr. Jan van Breemenstraat, dat eerst zou sluiten, blijft toch toegankelijk dankzij een samenwerking met RevalideerTHuis. Abonnementhouders die graag samen willen blijven sporten, kunnen dat dus op dezelfde locatie blijven doen. Reade zegt dat RevalideerThuis haar diensten in het sportcentrum ook toegankelijk maakt voor andere mensen die op zoek zijn naar een passende sport. Reade zegt ‘bijzonder tevreden’ te zijn met deze uitkomst.