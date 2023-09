‘Mensen hebben keihard staan liegen’, aldus de veroordeelde oud-ziekenhuisdirecteur Erbudak

Misverstanden en leugens liggen ten grondslag aan de veroordeling van Aysel Erbudak wegens verduistering, betoogde de voormalig directeur van het Slotervaartziekenhuis vrijdag zelf in hoger beroep.

“Ik vind het heel erg dat mij dit overkomt. Ik schaam me vreselijk dat mensen die voor mij hebben gewerkt, het nu bij het hof moeten opnemen voor mij [als getuigen]. Ik voel me heel schuldig. Dan nog ben ik blij dat ik niet in de schoenen sta van de mensen die hier keihard hebben staan liegen.”

Aysel Erbudak, oud-directeur (2006-2013) van het voormalige Slotervaartziekenhuis (1976-2018), werd vrijdag urenlang verhoord door het Amsterdamse gerechtshof. Ze hekelde daar haar voormalige collega’s uit de raad van bestuur.

Erbudak werd in 2019 door de rechtbank tot 15 maanden cel veroordeeld wegens verduistering van 1,2 miljoen euro aan zorggeld. Mede door de coronapandemie dient nu pas het hoger beroep.

Privé-bv

Oud-directeuren Jos Beijnen en Dees Brandjes vertelden eerder deze week dat het ziekenhuis nooit financiële verplichtingen was aangegaan voor de twee projecten waarbij ze geld zou hebben weggesluisd: een digitaal platform voor patiënten en artsen (Drimpy) en een nooit gerealiseerd plan voor een longziekenhuis in Turkije, te combineren met een vakantieresort.

Over Drimpy ging het maar weinig. Vaststaat dat Erbudak in 2011 de administratie van het Slotervaart gelastte voor 2 ton aandelen te kopen van Drimpy. Die belandden vervolgens niet bij het ziekenhuis, maar bij een privé-bv van haar.

Erbudak zegt dat dit slechts tijdelijk was. Dat dit nergens helder was vastgelegd, kwam door de informele besluitvorming. “Ik begrijp al die verwarring,” zei ze. “Maar er zit geen enkele kwade gedachte achter deze transactie, anders dan het bevoordelen van het Slotervaart.”

Breed draagvlak

Veel langer ging het over het Turkse project. Voor alle betrokkenen was duidelijk dat het Slotervaartziekenhuis er geld in zou steken, zei ze. Er was zelfs een plan waarbij een door Beijnen geleide stichting 1 miljoen euro zou uitlenen. Beijnen ontkent dat, terwijl Erbudak zei dat er al een concept-overeenkomst lag.

Ze verwees naar getuigenverklaringen die oud-medewerkers donderdag hadden afgelegd, waaruit het beeld oprees dat de Turkse plannen een breed draagvlak hadden in het Slotervaart. Ook hier ontbreekt een document waarin de directie zich zwart-op-wit committeert, volgens Erbudak omdat het project nog niet ver genoeg was gevorderd.

De betaling van 1 miljoen liep uiteindelijk via Simed, een inmiddels failliet bedrijf dat wereldwijd ziekenhuizen heeft neergezet. Dat Erbudak daarbij valse facturen liet opmaken is een misverstand, vertelde ze. Simed was op meerdere fronten actief voor het Slotervaart, er waren zaken tegen elkaar weggestreept en per abuis verkeerd gefactureerd.

Voor enkele ogenschijnlijk bezwarende mails tussen haar en Simed had ze niet steeds een verklaring. Zo bleef onduidelijk waarop ze doelde toen ze in 2008 schreef over ‘onze schatkist met goudvoorraden’.

Erbudak zou Erbudak niet zijn zonder een paar bijzondere verhalen. Zoals over de parkeerplaats naast de Beverwijkse Zwarte Markt die ze exploiteerde en waar ze in de weekenden parkeerwachter was. Het groeide volgens haar uit tot de grootste automarkt van Nederland. Haar zakenpartner Jan Schram, eigenaar van de grond (en het Slotervaartziekenhuis), incasseerde er liefst 18 miljoen euro voor. De helft daarvan was in feite goodwill die Erbudak toekwam, legde ze uit. Ook hiervan staat niets op papier. De in 2012 overleden Schram kan er niet meer naar worden gevraagd. En Erbudak had er nooit een cent van gezien.

Getrouwd blijven

Toen het hof informeerde naar haar persoonlijke omstandigheden, vertelde ze veel in het buitenland te verblijven, waar ze haar man (de Arubaanse ex-minister Richard Visser) bijstaat bij ‘projecten in de gezondheidszorg’.

Op de vraag wat de impact zou zijn van het door de rechtbank opgelegde zesjarige beroepsverbod als bestuurder, zei ze dat het betekent dat ze getrouwd moet blijven. En daarna, serieuzer: “Het maakt mij brodeloos. Ik heb bijna de helft van mijn werkzame leven in directiefuncties gezeten. Ik zou niet weten hoe ik me in loondienst moet gedragen. En waarom zouden ze met mij willen werken? Er is zoveel smet op mijn naam.”

19 september gaat de zaak verder.

Over de auteur: Bas Soetenhorst maakt voor Het Parool vooral onderzoeksverhalen. Eerder deed hij verslag van de landelijke en Amsterdamse politiek, waarover hij ook enkele boeken schreef.