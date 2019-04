Menselijke resten in woning Soest mogelijk van kapster uit Jordaan

Kapster Miranda Zitman, die bijna een kwart eeuw een kapsalon in hartje Jordaan runde, werd al sinds drie maanden vermist. De politie startte in januari een onderzoek naar de vermissing en trof dinsdagochtend een stoffelijk overschot aan in de woning van Zitman in Soest. Onderzoek moet uitwijzen of de stoffelijke resten van Zitman zijn.



Vaste klanten uit Amsterdam kregen, kort voor de vermissing een app, afkomstig van Zitmans telefoon. Zitman, die 23 jaar eigenaar was van kapsalon Medusa aan de Egelantiersstraat, zei in die app alle knipafspraken af en liet weten naar het buitenland af te reizen. In de app stond verder dat haar klanten geen contact meer met haar konden opnemen omdat haar nummer niet meer zou werken.



Vaste klant

Lior Gal, die een kledingwinkel in de Jordaan heeft, was ruim twintig jaar vaste klant bij Zitman. "Miranda was een gereserveerde vrouw, maar ook leuk en oprecht. We konden samen lachen. Het had zo een vriendin van me kunnen zijn. Maar twee jaar geleden berichtte ze ons dat ze met haar kapsalon stopte. De afstand tussen Amsterdam en Soest werd haar te veel. Ze klaagde daar al jaren over. Ze had geen zin meer om zo vroeg op te staan."