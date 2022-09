Menselijke resten gevonden in zoektocht naar vermiste UvA-studente Sumanta Bansi

Een eerdere zoekactie naar het lichaam van de sinds 2018 verdwenen Sumanta Bansi, in recreatiegebied De Hulk. Beeld ANP

De zoektocht is in gang gezet na een verhoor door de recherche van Manodj B. (42), de man die in juli is veroordeeld voor de moord op de 22-jarige Bansi. Volgens de Telegraaf zou B. dinsdag na aandringen van de krant en zijn advocaat Theo Hiddema tijdens een verhoor hebben verteld waar hij het lichaam van Bansi zou hebben gedumpt.

De zoektocht is gehouden aan de rand van het bedrijventerrein genaamd Hoorn 80. Naast dat terrein ligt een waterloop. Het gebied is afgezet en er zijn blauwe schermen geplaatst. Mensen in witte pakken zoeken het terrein af. Volgens een woordvoerder van het OM moet nader onderzoek uitwijzen of de gevonden menselijke resten van slachtoffer Bansi zijn. “De politie is op dit moment nog volop bezig met het onderzoek.” In het belang daarvan doet justitie voorlopig geen nadere mededelingen.

Veroordeeld

De 22-jarige Sumanta Bansi verdween in februari 2018 en is sindsdien spoorloos. Ten tijde van haar verdwijning was de studente biomedische wetenschappen in verwachting van Manodj B., bij wiens gezin zij na haar overkomst vanuit Suriname inwoonde. De rechtbank in Alkmaar veroordeelde B. begin juli conform de eis tot vijftien jaar celstraf voor het ombrengen van Bansi, ondanks het ontbreken van haar lichaam.

Volgens de rechtbank kon het niet anders dan dat Manodj B. de zwangere studente met geweld om het leven had gebracht. Hij was de laatste die haar in leven zag, en er waren geen aanwijzingen dat zij is overleden aan een natuurlijke dood of door een ongeval of zelfdoding. Bansi had na een eerdere abortus weliswaar ‘mentale problemen’, aldus de rechtbank, maar was nu dolblij met haar zwangerschap en ‘volop bezig met de toekomst’.

Voor het bewijs gebruikte de rechtbank onder meer zeer belastende opnamen van B., waarin hij onder meer zegt dat hij Bansi heeft vermoord, “gewoon, zo door het hart”. Ruim een week nadat hij haar om het leven had gebracht, stapte hij naar de politie om aan te geven dat ze niet was teruggekeerd van vakantie en dat hij haar wilde laten uitschrijven.

Na zijn veroordeling tekende B. hoger beroep aan. Hij had tot die tijd ontkend de hand te hebben gehad in de dood van de jonge vrouw. Ook de vader van B. is verdacht geweest van betrokkenheid, maar de rechtbank sprak hem vrij, op aangeven van het OM.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: